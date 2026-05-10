В Україні у понеділок, 11 транвя, графіки відключення електроенергії не прогнозуються.

Як повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго, у понеділок, 11 травня, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас у компанії просять перенести енергоємні процеси на денний час та у пікові вечірні години, з 18:00 до 22:00, не користуватися потужними електроприладами.

Нагадаємо, що 8 травня внаслідок російських ударів були нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях. Після цього енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

До того ж, через негоду без світла залишилися сім населених пунктів в Івано-Франківській області.

Як повідомили в Укренерго, в Одеській області оператор системи розподілу застосовував мережеві обмеження, а графіки відключень світла не діяли під час цього.

