Успіхи українських Сил оборони на фронті зірвали плани Росії щодо значних просувань на полі бою та позбавили кремлівського диктатора Володимира Путіна можливості заявити про вагомі перемоги до 9 травня.

Про це йдеться у звіті американського Institute for the Study of War (ISW).

Успіхи ЗСУ на фронті

Аналітики ISW зазначають, що під час виступу на параді на Червоній площі Путін фактично не говорив про ситуацію на фронті в Україні та обмежився заявою про неминучість перемоги Росії.

За оцінкою ISW, протягом останнього року російським військам не вдалося досягти жодного оперативно значущого прориву. Навіть захоплення окремих міст, зокрема Торецька, Сіверська та Покровська, потребувало багатомісячних або багаторічних кампаній та супроводжувалося великими втратами особового складу й техніки.

Водночас російська армія не змогла використати ці захоплення для подальшого розвитку наступу. Зокрема, окупанти ще з жовтня 2025 року намагаються просунутися в районі Костянтинівки — найпівденнішого міста українського поясу фортець, однак за пів року так і не досягли значних результатів.

Натомість українські війська, як зазначають аналітики, досягли найбільших успіхів на полі бою від часу операції у Курській області в серпні 2024 року. Сили оборони звільнили значну частину Куп’янська, а також під час серії контрнаступів понад 400 квадратних кілометрів території на півдні України.

Наприкінці квітня 2026 року українські військові також деокупували кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області.

В ISW наголошують, що українські контрнаступи та удари по російській логістиці, військовій інфраструктурі й нафтовому сектору суттєво послабили здатність Росії вести наступальні операції.

Далекобійні удари та блокування використання росіянами терміналів Starlink на окупованих територіях ускладнили комунікацію та роботу безпілотників ворожої армії.

Джерело : ISW

