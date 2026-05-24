Ймовірно, РФ справді планувала поцілити Орєшніком по Білій Церкві, обравши як ціль, наприклад, аеродром. Однак промахнулась та завдала удару по гаражному кооперативу у місті.

Якою могла була ціль запуска Орєшніка 24 травня

На тлі масштабної комбінованої атаки по Києву із застосуванням дронів, крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет з’явилися припущення, що ціллю росіян могла бути столиця, однак ракета відхилилася від курсу. Водночас не виключено, що окупанти свідомо обрали ціллю Білу Церкву, зокрема район аеродрому, пише Defence Express.

За даними OSINT-спільноти КіберБорошно, ракета влучила у гаражний кооператив. Київська ОВА також повідомила про пошкодження гаражів та будівель підприємства у Білоцерківському районі.

Таким чином, вважають аналітики РФ, скоріше за все не цілила Орєшніком по Києву.

Вони звертають увагу, що ефективність застосування Орєшника без ядерної бойової частини залишається сумнівною. Водночас ракета становить серйозну загрозу для цивільного населення, адже її головне призначення — доставка ядерного заряду, а точність у звичайному спорядженні може бути низькою.

Експерти припускають, що Кремль використовує ці атаки не лише для випробувань і демонстрації можливостей ракети, а й для психологічного тиску на українців та партнерів України.

Також фахівці звернули увагу на скорочення інтервалів між застосуванням Орєшника, що може свідчити про нарощування виробництва цих балістичних ракет у РФ.

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 24 травня знову застосували балістичну ракету середньої дальності Орєшник під час масованої атаки по Україні. Цього разу удар було завдано по Білій Церкві на Київщині.

Попередні удари Орєшником РФ здійснювала по Дніпру у листопаді 2024 року та поблизу Львова у січні 2026 року.

