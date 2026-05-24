Протягом минулої доби на фронті сталося 173 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, залучив для ураження 4 177 дронів-камікадзе та здійснив 1 954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.