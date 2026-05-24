Унаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня пошкоджено десятки культурних об’єктів та пам’ятки архітектури.

Серед них — Національний художній музей України, музей Чорнобиль, Національна філармонія, Київська опера та інші установи.

Про це повідомили віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна.

Зараз дивляться

Наймасштабніші пошкодження культурних закладів Києва: що відомо

Тетяна Бережна заявила, що нічна атака РФ стала наймасштабнішою серією пошкоджень культурних закладів Києва за час повномасштабної війни.

За її словами, російські ракети та дрони пошкодили Національний художній музей України, Національний музей Чорнобиль, Національну філармонію України, Національну музичну академію України, Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого, Київську оперу, Малу оперу, Український дім та низку пам’яток архітектури.

Серед пошкоджених пам’яток — Контрактовий дім, Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі.

— Росія системно б’є по культурі та просторах, які формують українську ідентичність. Вони намагаються знищити нашу пам’ять. Але українська культура вистояла раніше і вистоїть зараз, — наголосила Бережна.

Вона зазначила, що фахівці та профільні служби фіксують наслідки атаки й оцінюють масштаби руйнувань.

За даними Мінкульту, від початку повномасштабної війни Росія вже зруйнувала або пошкодила 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури в Україні.

Що пошкодила Росія у Києві 24 травня

Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях у різних районах столиці, зокрема:

Національний художній музей України (NAMU) — вибуховою хвилею пошкодило

— вибуховою хвилею Національний музей Чорнобиль — за словами

— за Контрактовий дім — історична будівля зазнала пошкоджень від вибухової хвилі та уламків;

— історична будівля зазнала пошкоджень від вибухової хвилі та уламків; Поштова станція на Поштовій площі — пам’ятка архітектури національного значення постраждала

— пам’ятка архітектури національного значення Церква Різдва Христового на Подолі — у храмі зафіксували пошкодження

— у храмі зафіксували Український дім — у будівлі пошкоджено частину фасадних вікон;

— у будівлі пошкоджено частину фасадних вікон; Київська опера — через пошкодження

— через Київська мала опера на Лук’янівці — вибухова хвиля пошкодила

— вибухова хвиля Національна філармонія України — будівля зазнала пошкоджень під час атаки, масштаби руйнувань уточнюють;

— будівля зазнала пошкоджень під час атаки, масштаби руйнувань уточнюють; Національна музична академія України — у закладі пошкоджені вікна та частина приміщень;

— у закладі пошкоджені вікна та частина приміщень; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого — будівля постраждала через вибухову хвилю;

— будівля постраждала через вибухову хвилю; Книгарня Є на Подолі — у книгарні

— у Кафе та магазини на Хрещатику — у центрі столиці вибуховою хвилею повибивало вітрини та вікна у будівлях;

— у центрі столиці вибуховою хвилею повибивало вітрини та вікна у будівлях; Будинок уряду України — у будівлі

— у Міністерство закордонних справ України — будівля

— Головний офіс Бюро економічної безпеки — вибухова хвиля

— Київське міжрегіональне управління Мін’юсту — пошкоджено

— Головний офіс Укрпошти — у будівлі

— у Головне управління ДПС у Києві — пошкоджено

— Об’єкти системи МВС — постраждали

— Київська школа економіки (KSE) — будівля університету зазнала пошкоджень

— будівля університету зазнала Навчально-науковий інститут публічного управління та держслужби КНУ імені Шевченка — пошкоджено

публічного управління та держслужби КНУ імені Шевченка — Інститут святого Томи Аквінського — вибито

— Домініканський монастир у Києві — пошкоджено приміщення після вибуху поруч із комплексом;

— пошкоджено приміщення після вибуху поруч із комплексом; Станція метро Лук’янівська — через вибухову хвилю пошкоджено

— через вибухову хвилю Станція метро Хрещатик — обмежували роботу одного з виходів до Алеї Героїв Небесної Сотні;

— обмежували роботу одного з виходів до Алеї Героїв Небесної Сотні; Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського — вибуховою хвилею пошкодило фасад споруди та вибило кілька вікон. Постраждала будівля музею Динамо, де випало вікно у кімнаті з Кубком. Водночас поле та чаша стадіону залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ дронами та ракетами.

За даними міської влади, унаслідок удару загинули щонайменше двоє людей, ще 77 постраждали, серед них діти.

Фото: Тетяна Бережна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.