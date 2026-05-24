Масована атака РФ на Київ: пошкоджено музеї, філармонію та пам’ятки архітектури
- Тетяна Бережна назвала атаку наймасштабнішою серією пошкоджень культурних закладів Києва за час війни.
- Пошкоджено навчальні заклади, релігійні споруди, книгарні, кафе, магазини та пам’ятки архітектури.
Унаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня пошкоджено десятки культурних об’єктів та пам’ятки архітектури.
Серед них — Національний художній музей України, музей Чорнобиль, Національна філармонія, Київська опера та інші установи.
Про це повідомили віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна.
Наймасштабніші пошкодження культурних закладів Києва: що відомо
Тетяна Бережна заявила, що нічна атака РФ стала наймасштабнішою серією пошкоджень культурних закладів Києва за час повномасштабної війни.
За її словами, російські ракети та дрони пошкодили Національний художній музей України, Національний музей Чорнобиль, Національну філармонію України, Національну музичну академію України, Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого, Київську оперу, Малу оперу, Український дім та низку пам’яток архітектури.
Серед пошкоджених пам’яток — Контрактовий дім, Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі.
— Росія системно б’є по культурі та просторах, які формують українську ідентичність. Вони намагаються знищити нашу пам’ять. Але українська культура вистояла раніше і вистоїть зараз, — наголосила Бережна.
Вона зазначила, що фахівці та профільні служби фіксують наслідки атаки й оцінюють масштаби руйнувань.
За даними Мінкульту, від початку повномасштабної війни Росія вже зруйнувала або пошкодила 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури в Україні.
Що пошкодила Росія у Києві 24 травня
Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях у різних районах столиці, зокрема:
- Національний художній музей України (NAMU) — вибуховою хвилею пошкодило фасад і вікна будівлі. Працівники музею та колекція не постраждали. У Мінкульті наголосили, що будівля є пам’яткою архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення;
- Національний музей Чорнобиль — за словами голови Асоціації чорнобильських операторів Ярослава Ємельяненка, музей фактично знищено. Через вибухову хвилю в сусідніх будинках повилітали вікна. Також на місці руйнувань затримали мародера, якого передали поліції;
- Контрактовий дім — історична будівля зазнала пошкоджень від вибухової хвилі та уламків;
- Поштова станція на Поштовій площі — пам’ятка архітектури національного значення постраждала від падіння уламків та вибухової хвилі;
- Церква Різдва Христового на Подолі — у храмі зафіксували пошкодження після нічного обстрілу столиці;
- Український дім — у будівлі пошкоджено частину фасадних вікон;
- Київська опера — через пошкодження будівлі театр скасував показ балету Дюймовочка;
- Київська мала опера на Лук’янівці — вибухова хвиля пошкодила історичну будівлю Лук’янівського народного будинку. У театрі повідомили про нові руйнування фасаду та приміщень;
- Національна філармонія України — будівля зазнала пошкоджень під час атаки, масштаби руйнувань уточнюють;
- Національна музична академія України — у закладі пошкоджені вікна та частина приміщень;
- Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого — будівля постраждала через вибухову хвилю;
- Книгарня Є на Подолі — у книгарні пошкоджено приміщення та вікна після вибухів;
- Кафе та магазини на Хрещатику — у центрі столиці вибуховою хвилею повибивало вітрини та вікна у будівлях;
- Будинок уряду України — у будівлі вибило вікна;
- Міністерство закордонних справ України — будівля МЗС, зведена архітектором Йосипом Лангбардом у 1939 році, вперше постраждала від бойових дій з часів Другої світової війни. У міністерстві пошкоджено вікна та фасад;
- Головний офіс Бюро економічної безпеки — вибухова хвиля винесла майже всі вікна та пошкодила приміщення;
- Київське міжрегіональне управління Мін’юсту — пошкоджено адміністративну будівлю у центрі столиці;
- Головний офіс Укрпошти — у будівлі на Майдані Незалежності вибило скло у вікнах та дверях;
- Головне управління ДПС у Києві — пошкоджено фасад будівлі та значну частину вікон;
- Об’єкти системи МВС — постраждали будівлі райвідділу поліції та обласного управління ДСНС;
- Київська школа економіки (KSE) — будівля університету зазнала пошкоджень, один зі співробітників отримав поранення.
- Навчально-науковий інститут публічного управління та держслужби КНУ імені Шевченка — пошкоджено корпус №2;
- Інститут святого Томи Аквінського — вибито та пошкоджено вікна і двері, постраждали келії, каплиця, актова зала та аудиторії;
- Домініканський монастир у Києві — пошкоджено приміщення після вибуху поруч із комплексом;
- Станція метро Лук’янівська — через вибухову хвилю пошкоджено наземний вестибюль, станцію тимчасово закривали;
- Станція метро Хрещатик — обмежували роботу одного з виходів до Алеї Героїв Небесної Сотні;
- Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського — вибуховою хвилею пошкодило фасад споруди та вибило кілька вікон. Постраждала будівля музею Динамо, де випало вікно у кімнаті з Кубком. Водночас поле та чаша стадіону залишилися неушкодженими.
Нагадаємо, що у ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ дронами та ракетами.
За даними міської влади, унаслідок удару загинули щонайменше двоє людей, ще 77 постраждали, серед них діти.
Фото: Тетяна Бережна