Внаслідок нічної російської масованої атаки по Україні щонайменше загинули четверо людей та постраждали 100 осіб.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Київ 24 травня

Президент подякував усім службам, які зараз працюють на місцях нічних російських ударів. Серед них – підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, комунальні служби.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, всі діють максимально ефективно, враховуючи масштаби атаки по Україні та її наслідки. Він розповів, що близько 100 людей постраждали по країні, ще чотири загинули.

– Мої співчуття рідним та близьким. Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані, – сказав він.

На думку президента, дуже важливо, що в українських людей є підтримка одне одного. Він подякував кожному, хто допомагає постраждалим.

Як стверджує Зеленський, не менш важлива подальша підтримка з боку партнерів. Він висловив вдячність усім, хто зараз висловлює слова підтримки.

Але потрібні конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони, зокрема, постачання ракет не повинно зупинятися жодного дня, переконаний президент України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.