Росія синхронізувала запуски ракет, щоб перевантажити українську ППО, розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат про особливості масованої атаки РФ 24 травня

– Окупанти намагаються запускати ракети з різних напрямків так, щоб вони одночасно або майже одночасно заходили в український повітряний простір, – розповів в етері Київ24 начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що окрему небезпеку становлять ракети Циркон. За словами Ігната, їх РФ раніше запускала з Криму, а тепер може застосовувати й з північного напрямку, що скорочує час підльоту, додав він.

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня під час масштабного комбінованого удару російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності Ліщини проти Білої Церкви.

Загалом РФ запустила по Україні 690 засобів повітряного нападу — ракети різних типів, зокрема Циркони, Іскандер-М/С-400, Калібри тощо та сотні безпілотників.

Президент Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна неадекватом та закликав міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.

