Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів російських окупантів 23 травня та вночі проти 24 травня.

Під удар потрапили нафтовий термінал Таманьнефтегаз, склади окупантів у Криму та на Луганщині, а також кораблі у військово-морській базі Новоросійськ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження терміналу Таманьнефтегаз, складів та кораблів РФ

За даними Генштабу, українські підрозділи уразили нафтоналивний причал терміналу Таманьнефтегаз у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ.

Попередньо повідомляється про пошкодження нафтоналивного стендера.

У Генштабі зазначили, що Таманьнефтегаз є одним із ключових експортних нафтових об’єктів Росії у Чорноморському регіоні.

Його потужності дозволяють перевалювати до 20 млн т нафти та нафтопродуктів щороку. Також цей об’єкт використовується для забезпечення армії РФ.

Крім того, українські військові уразили склад боєприпасів у районі Міжгір’я на тимчасово окупованій території Криму.

Також під удари потрапили склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Білолуцька Луганської області.

Окремо Генштаб повідомив про ураження пунктів управління безпілотниками РФ у районах Борисівки Бєлгородської області, Воскресенки Донецької області та Тьоткіного Курської області.

Також українські сили уразили місце зосередження живої сили противника в районі населеного пункту Волфинський Курської області РФ.

Крім наземних цілей, Сили оборони атакували кораблі РФ у військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї.

За даними Генштабу, уражено сторожовий корабель Пытливый та ракетний катер на повітряній подушці.

Удар по ЛВДС Второво, що забезпечує пальним Москву

Окремо СБУ повідомила про удар по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) Второво у Володимирській області РФ.

Атаку здійснили фахівці Центру спецоперацій Альфа.

За даними СБУ, станція є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів РФ та забезпечує перекачування сировини (переважно дизельного пального) з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів.

ЛВДС Второво забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви, а також аеропорти Шереметьєво, Домодєдово та Внуково.

Унаслідок атаки безпілотників на об’єкті виникла масштабна пожежа площею близько 800 кв. м.

У СБУ наголосили, що Україна завдає ударів виключно по військових та стратегічних об’єктах, які забезпечують російську агресію.

— СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі, — заявив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Наразі ступінь пошкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

