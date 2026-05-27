В Україні офіційно запровадили День української музики: коли святкуватимуть
- Верховна Рада ухвалила постанову №15053.
- День української музики святкуватимуть у третю суботу вересня.
- Ініціатива покликана підтримати українську культуру та музичну індустрію.
Верховна Рада запровадила в Україні новий пам’ятний день — День української музики. Відповідну постанову народні депутати ухвалили 27 травня.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Згідно з документом, свято відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. Ініціатива має на меті вшанувати внесок українських виконавців, композиторів та представників музичної індустрії у розвиток національної культури й посилення культурного спротиву під час російської війни проти України.
У поясненні до постанови зазначається, що українська музика є важливим елементом формування культурного простору, вільного від російського впливу. Крім того, День української музики розглядають як інструмент культурної дипломатії України на міжнародній арені.
Обрана дата пов’язана з першим проведенням фестивалю Червона рута у вересні 1989 року та став однією з ключових подій в історії сучасної української музики.
Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко наголосив, що українська музика нині є не лише мистецтвом, а й складовою інформаційної безпеки та культурного фронту держави.
За його словами, із пропозицією започаткувати День української музики до парламенту звернулися представники музичної спільноти, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав. Санченко додав, що галузь потребує окремого дня для консолідації зусиль і посилення державної підтримки.
Ще 25 березня профільний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови в цілому.