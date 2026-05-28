У ніч на 27 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Туапсинський, що в Краснодарському краї РФ. Там зафіксовано пожежу та задимлення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари України по цілях РФ

НПЗ Туапсинський є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, яке йде на забезпечення збройних сил ворога.

Масштаби завданих збитків на НПЗ Туапсинський уточнюються.

Також підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів ракетами Storm Shadow по програмно-апаратних комплексах засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ біля Воронежа, Таганрога та в окупованому Севастополі.

Крім того, Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине, що на окупованій частині Луганської області.

Також Сили оборони атакували склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво дронів у районі Азовського на Запоріжжі.

Генштаб повідомляє про ураження радіолокаційної станції Небо-СВ у районі Кам’янки та командно-штабної машини зі складу комплексу Бук-М2 російських окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Нагадаємо, що у ніч на 25 травня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі Белец у місті Унеча Брянської області РФ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

