У п’ятницю, 29 травня, не планують застосовувати графіки відключення електропостачання на території України.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 29 травня не застосовуватимуть

Як зазначають в Укренерго, протягом п’ятниці не планується застосування обмежень щодо постачання світла у всіх регіонах України.

Зараз дивляться

Проте в компанії закликають споживачів перенести енергоємні процеси у період з 11:00 до 15:00.

В Укренерго просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Як повідомляли у компанії, вранці 28 травня були знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Як уточнили в Укренерго, через несприятливі погодні умови повністю або частково без світла залишилися понад 350 населених пунктів у 10 областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.