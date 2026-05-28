Швеція затвердила новий пакет військової допомоги для України обсягом $2,7 млрд. Він включає майже $400 млн на виготовлення дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у четвер, 28 травня.

Пакет військової допомоги від Швеції: що відомо

– Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей, у захисті наших міст, захисті наших громад. І в цьому пакеті обсягом $2,7 млрд є різні елементи, – сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що частина пакета передбачає фінансування виробництва безпілотників – майже $400 млн.

Український президент повідомив, що розраховує протягом 10 місяців отримати перші шведські винищувачі Gripen.

За його словами, з цього пакету допомоги понад 2 млрд доларів будуть спрямовані на літаки.

– Це літаки із відповідним комплектом озброєння. Це, зокрема, допоможе нашому захисту від російських керованих авіабомб. Йдеться саме про ескадрилью Gripen для України – це надзвичайно вагома для нас підтримка, – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швеції.

Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали декларацію щодо поглиблення співпраці.

Глава шведського уряду підтвердив постачання Україні винищувачів JAS 39 Gripen у версіях C/D до 2030 року.

