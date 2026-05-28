Цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу станції.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Збій зв’язку на ЗАЕС: що відомо

За інформацією окупаційного “керівництва станції”, у середу, 27 травня, ЗАЕС приблизно 12 годин залишалася без стаціонарного телефонного зв’язку та інтернету.

Зараз дивляться

У МАГАТЕ зазначили, що це був найдовший подібний випадок на станції від початку повномасштабної війни.

Причина відключення залишилася незрозумілою, однак воно збіглося у часі з повідомленнями про атаки на Енергодар, де проживає більшість працівників станції.

У повідомленні МАГАТЕ не уточнюється, з чийого боку відбувалися атаки.

– Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, станція не могла комунікувати із зовнішнім світом у звичний спосіб. Це, безперечно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та фізичної охорони, – йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ додали, що команда агентства продовжить з’ясовувати причини збою зв’язку та обговорюватиме способи запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Також агентство повідомило, що протягом минулого тижня електропостачання Енергодара з енергомережі кілька разів переривалося через бойові дії.

Призупинення постачання дизельного палива

У понеділок, 25 травня, окупаційна “влада” заявила про нібито атаки безпілотників на цивільні об’єкти в Енергодарі, зокрема на пожежну частину.

Посилаючись на погіршення безпекової ситуації, наступного дня ЗАЕС повідомила місії МАГАТЕ про призупинення постачання дизельного палива із сусіднього сховища на станцію для роботи дизельних парогенераторів, які використовують для очищення забрудненої води.

Зазначалося, що на території станції є достатній запас дизельного палива для понад 10 днів роботи аварійних дизель-генераторів, які наразі перебувають у режимі очікування.

– Постійна наявність дизельного палива є абсолютною необхідністю для ядерної безпеки, особливо з огляду на те, що станція вже понад два місяці повністю залежить від єдиної лінії електропередачі, необхідної для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки. Будь-які перебої з постачанням дизельного палива знижують стійкість станції в той час, коли вона й без того перебуває у вкрай вразливому становищі щодо зовнішнього енергопостачання, – наголосив Гроссі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС уже понад два місяці залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання.

МАГАТЕ проводить переговори з Україною та Росією щодо локального припинення вогню для ремонту лінії напругою 750 кВ. Це вже шоста така спроба агентства з кінця минулого року.

Місце пошкодження на високих опорах у руслі річки поблизу лінії фронту ускладнює переговори щодо проведення ремонту як з технічної, так і з логістичної точки зору.

Як відомо, 4 березня 2022 року під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія окупувала Енергодар та Запорізьку АЕС – найбільшу атомну електростанцію в Європі та третю у світі за потужністю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.