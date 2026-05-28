Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15094 про запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.

Базова соцдопомога для малозабезпечених

Документ передбачає створення нового уніфікованого механізму державної підтримки громадян із низькими доходами. Йдеться не лише про грошові виплати, а й про комплексну систему соціальної допомоги з індивідуальною оцінкою потреб кожного домогосподарства.

Згідно із законопроєктом, для сімей проводитимуть оцінку рівня доходів та життєвих обставин, після чого формуватимуть індивідуальний план підтримки. Допомога може передбачати як фінансові виплати, так і соціальні послуги відповідно до потреб родини.

Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься як різниця між загальною базовою величиною для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом домогосподарства.

При цьому базову величину планують щороку встановлювати законом про Державний бюджет. Вона не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року.

У законопроєкті також прописані категорії громадян, які матимуть право на таку підтримку, порядок її призначення та виплати, а також механізми перерахунку. Для окремих категорій людей з інвалідністю та дітей базова величина визначатиметься на рівні 100%.

Окрему увагу документ приділяє поверненню працездатних отримувачів допомоги на ринок праці. Передбачається впровадження заходів, які мають стимулювати фінансову самостійність сімей та зменшення залежності від державної підтримки.

Крім того, законопроєкт передбачає застосування механізму case management — супроводу сімей у складних життєвих обставинах, а також розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціальної підтримки.

