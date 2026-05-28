Україна активізує координацію із західними партнерами напередодні нового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн. Серед ключових тем — посилення протиповітряної оборони, постачання далекобійних боєприпасів та фінансування виробництва українських дронів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після переговорів із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, главою Міноборони Великої Британії Джоном Гілі та генсеком НАТО Марком Рютте.

Україна провела переговори перед новим Рамштайном

За словами міністра, сторони узгодили пріоритети перед черговим засіданням Рамштайну. Головна мета — щоб рішення союзників максимально відповідали потребам українського фронту та посилювали Сили оборони у критично важливих напрямках.

Зараз дивляться

Окрему увагу під час переговорів приділили зміцненню протиповітряної оборони та антибалістичного захисту. Очільник Міноборони Михайло Федоров наголосив, що лише під час однієї з останніх масованих атак РФ випустила по Україні понад 30 балістичних ракет за ніч.

Серед пріоритетів до наступного засідання Рамштайну Україна визначила:

додаткові внески у механізм PURL та закупівлю ракет PAC-3 для ЗРК Patriot через програму JUMPSTART;

постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;

фінансування виробництва українських безпілотників.

Також Федоров підкреслив, що паралельно з багатосторонніми механізмами важливо зберігати та масштабувати двосторонню підтримку партнерів для реалізації оборонної стратегії України та посилення технологічної переваги Сил оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.