Компанії часто замовляють фірмові кухлі. Нерідко саме чашка з логотипом стає тією річчю, яку беруть у руки щодня, тому її матеріал має значення. Один підходить для статусних подарунків, а інші використовують для промоакцій або масових замовлень.

Дерево та кераміка

Дерево в чашках трапляється рідше, але має дуже ефектний вигляд. Його застосовують в авторських серіях, подарункових наборах та корпоративних комплектах. Матеріал привертає увагу природною фактурою, що створює тепле та затишне враження.

Кераміка, навпаки, вважається класикою. Її найчастіше беруть для щоденного офісного користування. Матеріал приємний на дотик, а логотип на керамічній чашці буде чітким та охайним. Ще одна перевага кераміки — великий вибір кольорів і конфігурацій.

Пластик та метал

Перед оптовим замовленням у Vip-Print варто зважити, в яких заходах будуть використовуватися чашки. Для кожного завдання підходить різний формат:

пластик — промо-набори та масові роздачі;

метал — подарунки, подорожі;

комбіновані варіанти — акцент на сучасний вигляд.

Пластикові чашки легкі в перенесенні й не займають багато місця. Металеві мають більш суворий та солідний стиль. З правильно підібраним матеріалом виріб буде доречним і працюватиме на образ компанії.

Скло, гума та порцеляна

Скляні чашки мають легкий та акуратний вигляд. Їх замовляють кав’ярні, салони краси, студії тощо. На прозорій поверхні особливо красивими будуть прості логотипи з тонкими лініями.

Порцеляна вважається більш вишуканим матеріалом. Вона ідеально підходить для презентаційних наборів, бізнес-подарунків та офіційних заходів. Порцелянові кухлі мають елегантний вигляд і гармонійно поєднуються з акуратним брендуванням.

Гумові вставки зазвичай використовують у термочашках або дорожніх моделях. Вони роблять користування зручнішим та додають виробу сучасного вигляду. На таких елементах можуть розміщуватися невеликі логотипи або фірмові написи.

Матеріал впливає не лише на зовнішній вигляд виробу, а й на сприйняття бренду. Тому перед замовленням варто продумати стиль та тип нанесення. У компанії Vip-Print допоможуть підібрати чашки для рекламних цілей, подарунків чи корпоративного мерчу. Тут можна замовити брендування під різні завдання та формати подій.

