Під час нічної атаки на Україну 30 травня російські війська застосували балістичну та крилаті ракети, а також 290 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 травня: що відомо

У ніч на 30 травня (з 18:00 29 травня) російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області РФ, шістьма крилатими ракетами Х-101 із Вологодської області, а також 290 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Запуски БпЛА здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 284 повітряні цілі — п’ять крилатих ракет Х-101 та 279 безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на семи локаціях. Ще на десяти локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Крім того, одна балістична та одна крилата ракети, ймовірно, не досягли своїх цілей. Інформація щодо їхнього місця падіння уточнюється.

Зокрема, у ніч проти 30 травня російські війська атакували Шостку на Сумщині ударними безпілотниками.

За словами Олега Григорова, частину ворожих дронів вдалося знищити силам оборони, однак зафіксовані й влучання по території Шосткинської громади.

Міський голова Микола Нога повідомив, що через удар пошкоджено 11 житлових багатоповерхових будинків, три нежитлові будівлі, легкові автомобілі та інші об’єкти.

Люди під час атаки не постраждали.

За даними Повітряних сил – ворожа атака досі триває. У повітряному просторі країни фіксують російську БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 557-му добу.

