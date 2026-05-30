Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації українських санкцій із 20-м пакетом санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє Офіс президента.

Що передбачає синхронізація санкцій України та ЄС

Зазначається, що нові санкції України охоплюють фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію, працюють на російський військово-промисловий комплекс або допомагають обходити міжнародні обмеження.

Ці рішення спрямовані на посилення економічного та політичного тиску на Росію та її партнерів.

Під обмеження потрапляють загалом 120 осіб і організацій. Йдеться про ключові сектори російської економіки:

оборонну промисловість;

енергетику;

виробництво озброєнь;

технологічне забезпечення війни проти України.

Зауважимо, що частина фігурантів уже перебувала під українськими санкціями. Новими рішеннями Україна додатково запровадила обмеження щодо 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, Об’єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, а також із тимчасово окупованих територій України.

Також обмеження запроваджено проти ТОВ Атлант Аеро, яке виробляє аерокосмічну продукцію та компоненти для дронів та проти ТОВ Ірз-Зв’язок, що займається виробництвом систем зв’язку та комплектуючих для БпЛА і ракет.

Крім того, санкції введено щодо компаній з ОАЕ, які постачають обладнання, хімічну продукцію та запчастини, що можуть використовуватися російською промисловістю, а також проти білоруського експортера нафти.

Україна запровадила й персональні санкції проти низки громадян Росії, причетних до політичних переслідувань, репресій і пропаганди.

Серед них – прокурорка Людмила Баландіна, яку пов’язують із системними порушеннями прав людини, суддя Дмитро Гордєєв, що ухвалював політично мотивовані рішення проти опозиціонерів і правозахисників, а також телеведуча та пропагандистка Марія Сіттель, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

Окремо Україна застосувала обмежувальні заходи до 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану та 11 іранських компаній, залучених до програм виробництва балістичних ракет і безпілотників.

Тим часом радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що наразі Україна готує синхронізацію з 21 пакетом санкцій ЄС.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

До нового санкційного пакета, зокрема, увійшли понад 100 індивідуальних обмежень та заходи щодо посилення тиску на енергетичний сектор і так званий тіньовий флот.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в 20 пакеті санкцій ЄС проти Росії врахували 80% пропозицій від України.

