Укренерго повідомило, чи будуть відключення електроенергії 31 травня
В Україні у неділю, 31 травня, відключення світла не прогнозуються. Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла на 31 травня: що відомо
Зазначається, що попри те, що графіки відключення електроенергії 31 травня не заплановані, споживачам варто ощадливо користуватися електрикою у пікові вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Укренерго наголошує, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українцям радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго) того чи іншого регіону.
Нагадаємо, у п’ятницю, 29 травня, через негоду були повністю або частково знеструмлені близько 20 населених пунктів у трьох областях – у Київській, Дніпропетровській та Сумській.
Раніше стало відомо, що у травні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається без змін – 4,32 грн за кВт·год.