В Україні у неділю, 31 травня, відключення світла не прогнозуються. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла на 31 травня: що відомо

Зазначається, що попри те, що графіки відключення електроенергії 31 травня не заплановані, споживачам варто ощадливо користуватися електрикою у пікові вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Укренерго наголошує, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українцям радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго) того чи іншого регіону.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 травня, через негоду були повністю або частково знеструмлені близько 20 населених пунктів у трьох областях – у Київській, Дніпропетровській та Сумській.

Раніше стало відомо, що у травні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається без змін – 4,32 грн за кВт·год.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.