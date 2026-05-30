Під кінець травня погода в Україні буде холодною та дощовою. Так, очікується тимчасове зниження температури, опади майже по всій країні, місцями грози та сильний вітер.

Водночас уже з 1 червня ситуація почне поступово покращуватись: дощів стане менше, а температура повітря підвищиться до +20…+26 градусів.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів синоптик Іван Семиліт.

Зараз дивляться

Якою буде погода в Україні на 10 днів

У суботу, 30 травня, в Україні синоптик прогнозує хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі в більшості областей. На півдні та сході вдень місцями можливі грози. Вночі без опадів буде лише на Закарпатті та у східних областях.

Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с, однак у південно-західних областях вдень його пориви можуть сягати 15-20 м/с. Через сильний вітер Іван Семиліт закликав українців бути обережними, уникати рекламних щитів, старих дерев і нестійких конструкцій.

Температура повітря вночі становитиме +4…+9°C, вдень лише +11…+16°C. На заході буде трохи тепліше: вночі +8…+13°C, вдень +17…+22°C, а на Закарпатті температура підніметься до +24°C.

У неділю, 31 травня, вплив атмосферних фронтів почне слабшати, однак нестійка погода ще збережеться. В Укргідрометцентрі попереджають про мінливу хмарність і місцями невеликі короткочасні дощі.

У західних та східних областях вдень можливі грози. Вітер залишатиметься північно-західним, 5-10 м/с.

Температура повітря суттєво не зміниться, хоча стане трохи тепліше. Вночі очікується +4…+9°C, вдень +14…+19°C. На заході країни температурні показники будуть вищими: +17…+22°C вдень та до +24°C на Закарпатті.

В понеділок, 1 червня, погода в Україні нарешті стабілізується. Синоптик Іван Семиліт наголошує, що дощі очікуються лише місцями: вночі на південному сході, а вдень у східних, північно-східних та західних областях. Подекуди можливі грози.

На решті території країни буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, що зробить погоду комфортнішою.

Температура вночі становитиме +4…+9°C, на заході та півдні до +13°C. Вдень повітря прогріватиметься до +17…+22°C, а на Закарпатті до +24°C.

Семиліт зауважив, що саме з 1 червня в Україні розпочнеться тенденція до поступового потепління.

В першій половині наступного тижня, 2 та 3 червня, в більшості регіонів України очікується суха та тепла погода.

Короткочасні дощі та грози можливі лише місцями у західних і південно-західних областях. Водночас температура помітно підвищиться.

У нічні години прогнозують +9…+15°C, а вдень +20…+26°C. Саме в цей період в Україну почне повертатися справжнє літнє тепло.

Також, за попереднім консультативним прогнозом, у період 4-8 червня в Україні переважатиме тепла погода. Переважно без опадів на заході країни.

Водночас 6 червня короткочасні дощі прогнозують у північних та центральних областях.

Упродовж 7-8 червня короткочасні дощі можливі майже по всій Україні, крім південних регіонів.

Температура продовжить зростати: вночі очікується +12…+17°C, а вдень повітря прогріється аж до +23…+29°C.

Попередження про метеорологічні явища

Укргідрометцентр попередив, що 30 травня та 1 червня у Волинській, Рівненській і Тернопільській, 30 травня в Закарпатській, а 31 травня – у Львівській області, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, якою може бути погода у червні 2026 року та чи накриє Україну хвиля спеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.