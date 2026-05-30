Збройні сили України вдарили про нафтобазі у місті Армавір (Краснодарський край РФ) за 500 км від державного кордону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атака на нафтобазу в Армавірі: що відомо

Президент України заявив, що українські сили продовжують системно завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують російську військову машину.

Зараз дивляться

— Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження, – зазначив Зеленський.

За його словами, черговою ціллю став об’єкт російської нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю.

— Дякую нашим воїнам СБУ за цей результат. Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій – у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей, – наголосив президент.

Раніше місцева влада повідомила про атаку безпілотників на об’єкт ТОВ Южная нефтяная компания в Армавірі.

За даними адміністрації міста, після удару на території нафтобази виникла пожежа.

У повідомленні зазначалося, що на місце події прибули пожежні підрозділи, співробітники МНС та правоохоронці. Російські служби займалися локалізацією загоряння та оцінкою завданих збитків.

Інформації про постраждалих російська сторона не наводила.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 травня українські безпілотники атакували військові та паливні об’єкти в російському Таганрозі Ростовської області.

За даними Сил безпілотних систем України, під час операції було знищено два протичовнові літаки дальньої дії Ту-142 та оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер на пусковій позиції.

Крім того, безпілотники атакували портову інфраструктуру Таганрога.

У СБС повідомили про ураження нафтового танкера тіньового флоту РФ та об’єктів нафтобази.

Водночас губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявляв про пожежі на території порту, де загорілися танкер, резервуар із паливом та адміністративна будівля.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.