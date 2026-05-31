У ніч на 31 травня українські військові застосували далекобійні санкції, продовживши тим самим виконувати затверджений план.

Зеленський про далекобійні санкції проти РФ

Українські військові застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові, який знаходиться на відстані близько 700 км від лінії фронту, написав голова нашої держави у Telegram.

– Важливий результат. Дякую! Також були ураження в Ростовському регіоні, Кіровському та на військовому пункті базування на Каспійському морі, – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану таких санкцій.

Зеленський нагадав, що за цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 км від нашого державного кордону України.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 травня Сили оборони України завдали удару по Саратовському НПЗ у Саратовській області РФ. На території підприємства після вибухів виникла пожежа.

