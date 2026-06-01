Червень – один із найбільш очікуваних місяців року. Адже на початку літа стартує сезон відпусток, шкільних канікул та подорожей. Водночас перший літній місяць має й кілька важливих державних дат, серед яких особливе місце займає День Конституції України.

День Конституції України у 2026 році відзначатиметься у неділю, 28 червня. У мирний час для працівників із п’ятиденним робочим тижнем це означало б додатковий вихідний у понеділок, 29 червня.

Така норма передбачена трудовим законодавством України. У мирний час, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, день відпочинку переноситься на наступний після нього робочий день. Саме тому за звичайних умов українці мали б подовжені вихідні наприкінці червня.

Чому у 2026 році перенесення вихідного не буде

Попри те, що День Конституції залишається державним святом, під час воєнного стану діють інші правила організації праці. В Україні продовжує діяти воєнний стан, який Верховна Рада продовжила до 2 серпня 2026 року.

Через це наразі не застосовуються окремі норми трудового законодавства щодо святкових та неробочих днів. День Конституції України офіційно належить до святкових днів відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Водночас Закон України №2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану встановив, що в особливий період положення статті 73 КЗпП не застосовуються. Саме тому механізм автоматичного перенесення вихідного дня зараз не працює.

Отже, відповідь на питання, чи буде додатковий вихідний на день Конституції у 2026 році, регулюється законом №2136-IX. 28 червня і так буде вихідним, бо це неділя. Але додатковий вихідний на День Конституції України не передбачений, тож для більшості працівників понеділок, 29 червня 2026 року, також буде звичайним робочим днем.

Водночас окремі роботодавці можуть самостійно ухвалювати рішення щодо графіка роботи своїх працівників, якщо це не суперечить внутрішнім правилам підприємства чи установи.

Отже, хоча День Конституції України у 2026 році припадає на неділю, а в мирний час українці отримали б додатковий вихідний у понеділок, нині така норма не діє.

Через продовження воєнного стану до 2 серпня 2026 року перенесення вихідних днів на державні свята тимчасово скасоване, тому 29 червня залишиться звичайним робочим днем.

