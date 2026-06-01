Кешбек на пальне в Україні був тимчасовою державною програмою підтримки, яку запровадили у відповідь на різке зростання цін на нафтопродукти.

Кешбек на пальне в Україні завершився: що відомо

Як повідомили у Мінекономіки, кешбек на пальне завершився, адже програма діяла до 31 травня 2026 року включно. Саме ця дата є фінальною — після неї нарахування кешбеку за пальне більше не здійснюється, навіть якщо покупка відбулася раніше, але була проведена поза умовами програми або із затримкою обробки.

Нагадаємо, що запуск програми відбувся у березні 2026 року як антикризовий крок уряду на тлі зростання світових цін на нафту, зокрема через загострення ситуації на Близькому Сході.

Ідея полягала в тому, щоб частково компенсувати витрати водіїв, для яких пальне є значною частиною щоденних витрат. Найбільше скористалися програмою власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна — таких було переважна більшість.

Підсумки кешбеку на пальне

За час дії програми її учасниками стали близько 2,3 млн українців. Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, які приєдналися до ініціативи.

Розмір компенсації залежав від виду пального: 15% для дизеля, 10% для бензину та 5% для скрапленого газу. До програми долучилися як великі мережі автозаправок, так і локальні оператори.

Чи буде продовжено кешбек на пальне

Кешбек на пальне від самого початку розглядався як тимчасовий механізм. Його завданням було зменшити навантаження на населення в період цінового шоку, поки держава паралельно працювала над стабілізацією постачання пального та недопущенням дефіциту на ринку.

Окремо важливо знати про використання вже накопичених коштів. Їх можна витратити до 30 червня 2026 року включно. Після цієї дати невикористані залишки автоматично повертаються до державного бюджету.

Водночас слід не плутати цю ініціативу з програмою Національний кешбек, яка продовжує діяти і надалі. Вона охоплює інші категорії витрат — зокрема українські товари, комунальні послуги, ліки та книжки.

Отже, паливний кешбек діяв до 31 травня 2026 року, а використати залишки коштів можна лише до 30 червня 2026 року. Після цього програма остаточно завершується.

