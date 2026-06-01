У червні 2026 року в Україні продовжує діяти оновлена система соціальної підтримки, у межах якої допомогу малозабезпеченим сім’ям інтегрували до формату базової соціальної допомоги. Така модель об’єднує кілька видів державних виплат в одну систему та враховує склад сім’ї й рівень її доходів.

Допомога малозабезпеченим сім’ям у червні 2026 року: розмір

Правову основу програми становлять закони України про державну соціальну допомогу, прожитковий мінімум і держбюджет на 2026 рік.

У межах реформи в одну систему були об’єднані виплати малозабезпеченим родинам, допомога одиноким батькам, підтримка багатодітних сімей, тимчасові виплати дітям без аліментів, а також допомога людям без пенсії та особам з інвалідністю.

Зараз дивляться

У червні розрахунок базової допомоги здійснюється з урахуванням фіксованої суми у 4 500 грн. Вона застосовується до першого заявника в родині, дітей до 18 років і людей з інвалідністю I–II груп. Для інших повнолітніх членів сім’ї використовується коефіцієнт 70% — 3 150 грн.

Після визначення базової суми для родини держава враховує середньомісячний дохід домогосподарства за останні три місяці. Різниця між розрахованою базовою сумою та фактичним доходом сім’ї і становить розмір щомісячної допомоги.

Наприклад, для сім’ї з двох дорослих і однієї дитини базова сума становитиме 12 150 грн. Якщо середній щомісячний дохід родини складає 7 020 грн, розмір державної підтримки становитиме 5 130 грн на місяць.

Водночас законодавство передбачає випадки, коли допомогу не призначають. Зокрема, виплати можуть не надати, якщо працездатні члени сім’ї понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать у війську, не займаються підприємництвом і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Підставою для відмови також можуть бути великі покупки або заощадження — понад 100 тис. грн протягом останнього року, окрім витрат на лікування, освіту чи оплату комунальних послуг. Крім того, допомога не призначається сім’ям, які мають друге житло або більше одного автомобіля віком до 15 років, за окремими винятками.

Подати заявку на оформлення допомоги у червні 2026 року можна онлайн через портал Пенсійного фонду України або Дію, а також офлайн — у ЦНАПах, сервісних центрах ПФУ, органах місцевого самоврядування чи поштою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.