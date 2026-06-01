У ніч проти 1 червня та зранку російські війська продовжили атаки по українських містах. Під ударами опинилися Одеса, Харків, Суми, Запоріжжя та Херсон — пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та є постраждалі.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив про можливий візит до Києва спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, який може відбутися найближчими тижнями.

Про ці та інші події ночі та ранку 1 червня – у дайджесті.

Атака на Одесу

Уночі 1 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Найбільших руйнувань зазнала дев’ятиповерхівка — після влучання частково зруйновано перший і другий поверхи, пошкоджено фасад та балкони.

Також виникла пожежа у нежитловій двоповерховій будівлі. Рятувальники локалізували займання.

Крім цього, пошкодження зафіксували у житлових будинках в різних районах міста, адміністративній будівлі та на об’єктах інфраструктури.

Станом на ранок відомо про сімох постраждалих. Двоє людей госпіталізовані, ще двом допомогу надали на місці, одна людина відмовилася від госпіталізації.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, більшість із них уже закрили.

Атака на Харків

У ніч проти 1 червня російські війська атакували Харків безпілотниками.

Близько десяти ударів зафіксували на околицях Слобідського району біля окружної дороги.

В Основ’янському районі один із ударів прийшовся по території гаражного кооперативу поруч із житловою забудовою.

Постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу.

Пошкоджено житловий п’ятиповерховий будинок, кілька багатоповерхівок, автомобілі та гаражі. Частина гаражів повністю зруйнована.

Ще один удар зафіксували у Київському районі міста.

Окремо дрон типу Молнія атакував Холодногірський район, де пошкоджено три приватні будинки.

Удар по Сумах

У Сумах російський безпілотник типу Герань-2 влучив у житловий сектор Ковпаківського району.

Пошкоджено будівлю дитячого садка — там вибито понад 20 вікон.

Також руйнувань зазнали чотири житлові будинки поруч — пошкоджено близько 60 вікон та балконні конструкції.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Атака на Запоріжжя

Російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок удару пошкоджений приватний житловий будинок.

Постраждала 73-річна жінка — їй надають медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби, ліквідовують наслідки обстрілу та уточнюють масштаби руйнувань.

Обстріл Херсона

У Корабельному районі Херсона вночі під російський артилерійський обстріл потрапив житловий сектор.

Снаряд влучив у житловий будинок.

Постраждали троє людей — чоловіки 31 та 61 року, а також 57-річна жінка.

У всіх діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми.

Медики надали допомогу на місці, від госпіталізації люди відмовилися.

Зеленський анонсував можливий візит представників Трампа до Києва

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує на візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За словами глави держави, це може статися вже протягом найближчих двох тижнів.

Зеленський наголосив, що американські представники ще не були в Україні, а такий візит допоміг би краще зрозуміти реальну ситуацію в країні.

Президент також зазначив, що якщо делегація планує надалі їхати до Москви, то перед цим варто відвідати Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.

