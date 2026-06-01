Внесків партнерів у програму PURL наразі достатньо для продовження постачання озброєння зі США.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Запаси фінансування програми PURL: що відомо

— Об’єм внесків у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США, допомога продовжує надходити, — повідомили у відомстві.

Водночас у міністерстві уточнили, що не розголошують інформацію щодо обсягів допомоги, переліку країн-учасниць, номенклатури озброєння та умов контрактів.

У Міноборони пояснили, що під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це механізм, започаткований США та НАТО для забезпечення України критично важливим озброєнням.

Ініціатива передбачає, що країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння та обладнання відповідно до пріоритетного списку потреб України, погодженого зі США та НАТО.

Механізм дає змогу координувати внески союзників і спрямовувати фінансування централізовано — замість окремих закупівель кожна країна робить внесок у спільний пакет, після чого США організовують постачання необхідного озброєння.

Такий підхід дозволяє скоротити час між визначенням потреб та отриманням техніки українськими військовими.

Нещодавно до міжнародного механізму PURL приєдналася Японія.

Уряд країни ухвалив рішення виділити понад $14,6 млн у межах цієї програми для закупівлі нелетального військового обладнання для України.

