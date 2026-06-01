Станом на ранок 1 червня частина споживачів у кількох регіонах України залишається без електроенергії внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Ситуація в енергосистемі України 1 червня: що відомо

За даними Міністерства енергетики, через бойові дії та пошкодження енергетичних об’єктів без електропостачання частково залишаються споживачі у восьми регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

— Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, — зазначили у відомстві.

Водночас станом на 1 червня запровадження графіків відключень або інших обмежень споживання електроенергії не прогнозується.

У Міненерго закликали громадян за можливості раціонально використовувати електроенергію у вечірній період — з 18:00 до 22:00, коли навантаження на енергосистему зростає.

Нагадаємо, уночі 1 червня російська армія застосувала проти України 265 безпілотників різного типу.

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 228 ворожих дронів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях. Ще на 12 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

