Програма Національний кешбек продовжує розширювати перелік можливостей для українців, які беруть у ній участь. Одним із ключових напрямів залишається використання накопичених коштів на придбання лікарських засобів.

Де можна використати кешбек на ліки

Наразі кошти, отримані в межах програми, можна витрачати на купівлю медикаментів у аптеках-учасниках. 

Серед найбільших аптечних мереж:

  • АНЦ
  • Подорожник
  • Аптека Доброго дня
  • Аптека 911

Перевірити повний перелік аптек можна тут або безпосередньо на сайтах аптечних мереж, де зазвичай позначені товари, доступні для оплати кешбеком.

Щоб зрозуміти, чи можна оплатити товар у межах Національного кешбеку, варто звернути увагу на кілька моментів:

  • наявність позначки про участь у програмі на сайті або в додатку аптеки
  • інформація про українського виробника препарату
  • спеціальний розділ або фільтр Національний кешбек в онлайн-каталозі
  • консультація фармацевта безпосередньо офлайн

Також важливо враховувати, що участь конкретного товару залежить від того, чи внесений він до переліку програми як продукція українського виробництва.

Національний кешбек: які ліки можна купити 

У межах програми дозволено купувати лише лікарські засоби українського виробництва. Це означає, що перелік препаратів є досить широким і охоплює різні групи медикаментів — від базових засобів першої необхідності до більш спеціалізованих ліків.

Знайти потрібні препарати можна:

  • через онлайн-каталоги аптек-учасників
  • на сайтах аптек із фільтром участі в програмі
  • під час консультації з фармацевтом, який може підібрати аналог українського виробництва

До участі в програмі Національний кешбек приєдналися провідні українські виробники лікарських засобів, завдяки чому частину коштів можна витрачати саме на їхню продукцію.

Зокрема, одна з найбільших фармкомпаній України Дарниця повідомила про участь у державній ініціативі. У межах програми до переліку включено понад 300 лікарських засобів українського виробництва, на які може нараховуватися кешбек та які можна придбати за накопичені кошти.

Компанія Фітофарм також підтвердила участь у програмі. За її умовами, весь асортимент продукції підприємства включений до механізму кешбеку, що дозволяє отримувати компенсацію за придбання українських препаратів і використовувати її на інші дозволені категорії витрат.

Які ліки можна купити за Національний кешбек 2026 на Укрпошті

Придбати лікарські засоби в межах доступних програм можна і через Укрпошту. Поштовий оператор розширив свої сервіси та дозволяє українцям замовляти ліки онлайн або телефоном через контакт-центр.

На платформі Укрпошта Аптека передбачене спеціальне меню, достатньо натиснути на вкладку Національний кешбек, і користувачу автоматично відкривається перелік препаратів, які можна придбати за накопичені кошти програми. Це значно спрощує пошук і дозволяє одразу бачити доступні позиції без додаткових фільтрів.

Укрпошта Аптека

Скриншот Укрпошта Аптека

Серед таких товарів доступні різні групи лікарських засобів українського виробництва — від базових препаратів першої необхідності до більш спеціалізованих медикаментів.

Зокрема, у переліку можна знайти засоби для знеболення, жарознижувальні препарати, ліки для лікування застудних захворювань, серцево-судинні препарати, а також інші поширені позиції вітчизняного виробництва.

Які ліки можна купити за Національний кешбек, перелік на Укрпошті:

  • настоянка пустирника (седативний засіб)
  • настоянка валеріани
  • настоянка глоду
  • настоянка календули
  • розчин йоду 5%
  • мурашиний спирт
  • цинкова мазь
  • диклофенак-гель
  • левоміцетиновий спиртовий розчин
  • амлодипін (таблетки для серцево-судинної системи)
  • дитячі жарознижувальні та протизапальні суспензії
  • рослинні збори та фітопрепарати (наприклад, деревій, кукурудзяні приймочки)

Перелік включає як побутові засоби першої допомоги, так і лікарські препарати для системного лікування, а також значну частку рослинних і традиційних українських препаратів.

Загалом, у межах програми доступний доволі широкий асортимент — понад 2 700 лікарських засобів українського виробництва, які можна придбати за кошти Національного кешбеку на Укрпошті.

