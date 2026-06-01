Програма Національний кешбек продовжує розширювати перелік можливостей для українців, які беруть у ній участь. Одним із ключових напрямів залишається використання накопичених коштів на придбання лікарських засобів.

Де можна використати кешбек на ліки

Наразі кошти, отримані в межах програми, можна витрачати на купівлю медикаментів у аптеках-учасниках.

Серед найбільших аптечних мереж:

АНЦ

Подорожник

Аптека Доброго дня

Аптека 911

Перевірити повний перелік аптек можна тут або безпосередньо на сайтах аптечних мереж, де зазвичай позначені товари, доступні для оплати кешбеком.

Щоб зрозуміти, чи можна оплатити товар у межах Національного кешбеку, варто звернути увагу на кілька моментів:

наявність позначки про участь у програмі на сайті або в додатку аптеки

інформація про українського виробника препарату

спеціальний розділ або фільтр Національний кешбек в онлайн-каталозі

консультація фармацевта безпосередньо офлайн

Також важливо враховувати, що участь конкретного товару залежить від того, чи внесений він до переліку програми як продукція українського виробництва.

Національний кешбек: які ліки можна купити

У межах програми дозволено купувати лише лікарські засоби українського виробництва. Це означає, що перелік препаратів є досить широким і охоплює різні групи медикаментів — від базових засобів першої необхідності до більш спеціалізованих ліків.

Знайти потрібні препарати можна:

через онлайн-каталоги аптек-учасників

на сайтах аптек із фільтром участі в програмі

під час консультації з фармацевтом, який може підібрати аналог українського виробництва

До участі в програмі Національний кешбек приєдналися провідні українські виробники лікарських засобів, завдяки чому частину коштів можна витрачати саме на їхню продукцію.

Зокрема, одна з найбільших фармкомпаній України Дарниця повідомила про участь у державній ініціативі. У межах програми до переліку включено понад 300 лікарських засобів українського виробництва, на які може нараховуватися кешбек та які можна придбати за накопичені кошти.

Компанія Фітофарм також підтвердила участь у програмі. За її умовами, весь асортимент продукції підприємства включений до механізму кешбеку, що дозволяє отримувати компенсацію за придбання українських препаратів і використовувати її на інші дозволені категорії витрат.

Які ліки можна купити за Національний кешбек 2026 на Укрпошті

Придбати лікарські засоби в межах доступних програм можна і через Укрпошту. Поштовий оператор розширив свої сервіси та дозволяє українцям замовляти ліки онлайн або телефоном через контакт-центр.

На платформі Укрпошта Аптека передбачене спеціальне меню, достатньо натиснути на вкладку Національний кешбек, і користувачу автоматично відкривається перелік препаратів, які можна придбати за накопичені кошти програми. Це значно спрощує пошук і дозволяє одразу бачити доступні позиції без додаткових фільтрів.

Серед таких товарів доступні різні групи лікарських засобів українського виробництва — від базових препаратів першої необхідності до більш спеціалізованих медикаментів.

Зокрема, у переліку можна знайти засоби для знеболення, жарознижувальні препарати, ліки для лікування застудних захворювань, серцево-судинні препарати, а також інші поширені позиції вітчизняного виробництва.

Які ліки можна купити за Національний кешбек, перелік на Укрпошті:

настоянка пустирника (седативний засіб)

настоянка валеріани

настоянка глоду

настоянка календули

розчин йоду 5%

мурашиний спирт

цинкова мазь

диклофенак-гель

левоміцетиновий спиртовий розчин

амлодипін (таблетки для серцево-судинної системи)

дитячі жарознижувальні та протизапальні суспензії

рослинні збори та фітопрепарати (наприклад, деревій, кукурудзяні приймочки)

Перелік включає як побутові засоби першої допомоги, так і лікарські препарати для системного лікування, а також значну частку рослинних і традиційних українських препаратів.

Загалом, у межах програми доступний доволі широкий асортимент — понад 2 700 лікарських засобів українського виробництва, які можна придбати за кошти Національного кешбеку на Укрпошті.

