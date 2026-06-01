Які ліки можна купити за Національний кешбек: як перевірити, чи входить препарат у програму
Програма Національний кешбек продовжує розширювати перелік можливостей для українців, які беруть у ній участь. Одним із ключових напрямів залишається використання накопичених коштів на придбання лікарських засобів.
Які ліки можна купити за Національний кешбек, читайте в нашому матеріалі.
Де можна використати кешбек на ліки
Наразі кошти, отримані в межах програми, можна витрачати на купівлю медикаментів у аптеках-учасниках.
Серед найбільших аптечних мереж:
- АНЦ
- Подорожник
- Аптека Доброго дня
- Аптека 911
Перевірити повний перелік аптек можна тут або безпосередньо на сайтах аптечних мереж, де зазвичай позначені товари, доступні для оплати кешбеком.
Щоб зрозуміти, чи можна оплатити товар у межах Національного кешбеку, варто звернути увагу на кілька моментів:
- наявність позначки про участь у програмі на сайті або в додатку аптеки
- інформація про українського виробника препарату
- спеціальний розділ або фільтр Національний кешбек в онлайн-каталозі
- консультація фармацевта безпосередньо офлайн
Також важливо враховувати, що участь конкретного товару залежить від того, чи внесений він до переліку програми як продукція українського виробництва.
Національний кешбек: які ліки можна купити
У межах програми дозволено купувати лише лікарські засоби українського виробництва. Це означає, що перелік препаратів є досить широким і охоплює різні групи медикаментів — від базових засобів першої необхідності до більш спеціалізованих ліків.
Знайти потрібні препарати можна:
- через онлайн-каталоги аптек-учасників
- на сайтах аптек із фільтром участі в програмі
- під час консультації з фармацевтом, який може підібрати аналог українського виробництва
До участі в програмі Національний кешбек приєдналися провідні українські виробники лікарських засобів, завдяки чому частину коштів можна витрачати саме на їхню продукцію.
Зокрема, одна з найбільших фармкомпаній України Дарниця повідомила про участь у державній ініціативі. У межах програми до переліку включено понад 300 лікарських засобів українського виробництва, на які може нараховуватися кешбек та які можна придбати за накопичені кошти.
Компанія Фітофарм також підтвердила участь у програмі. За її умовами, весь асортимент продукції підприємства включений до механізму кешбеку, що дозволяє отримувати компенсацію за придбання українських препаратів і використовувати її на інші дозволені категорії витрат.
Які ліки можна купити за Національний кешбек 2026 на Укрпошті
Придбати лікарські засоби в межах доступних програм можна і через Укрпошту. Поштовий оператор розширив свої сервіси та дозволяє українцям замовляти ліки онлайн або телефоном через контакт-центр.
На платформі Укрпошта Аптека передбачене спеціальне меню, достатньо натиснути на вкладку Національний кешбек, і користувачу автоматично відкривається перелік препаратів, які можна придбати за накопичені кошти програми. Це значно спрощує пошук і дозволяє одразу бачити доступні позиції без додаткових фільтрів.
Серед таких товарів доступні різні групи лікарських засобів українського виробництва — від базових препаратів першої необхідності до більш спеціалізованих медикаментів.
Зокрема, у переліку можна знайти засоби для знеболення, жарознижувальні препарати, ліки для лікування застудних захворювань, серцево-судинні препарати, а також інші поширені позиції вітчизняного виробництва.
Які ліки можна купити за Національний кешбек, перелік на Укрпошті:
- настоянка пустирника (седативний засіб)
- настоянка валеріани
- настоянка глоду
- настоянка календули
- розчин йоду 5%
- мурашиний спирт
- цинкова мазь
- диклофенак-гель
- левоміцетиновий спиртовий розчин
- амлодипін (таблетки для серцево-судинної системи)
- дитячі жарознижувальні та протизапальні суспензії
- рослинні збори та фітопрепарати (наприклад, деревій, кукурудзяні приймочки)
Перелік включає як побутові засоби першої допомоги, так і лікарські препарати для системного лікування, а також значну частку рослинних і традиційних українських препаратів.
Загалом, у межах програми доступний доволі широкий асортимент — понад 2 700 лікарських засобів українського виробництва, які можна придбати за кошти Національного кешбеку на Укрпошті.