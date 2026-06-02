Одним із пріоритетних напрямків для подальших ударів по Україні Росія визначила компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Зеленський про пріоритетні напрямки ударів РФ

За словами глави держави, Росія розцінює як загрозу спроможність України створити власну балістичну систему та локалізувати виробництво засобів антибалістичного захисту.

– Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе – спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати, – зазначив глава держави.

Також президент повідомив, що отримав від керівника ГУР Олега Іващенка детальну доповідь щодо російського виробництва ракет.

У ній міститься інформація про об’єкти, відстані, кількість, маршрути постачання критично важливих компонентів і верстатів, а також про осіб і компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкційні обмеження.

– Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський попередив, що цієї ночі Росія знову може здійснити масовану атаку проти України.

– Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі, звертайте увагу на тривогу, – наголосив він.

Нічна атака проти України 2 червня: що відомо

Нагадаємо, вночі проти вівторка російська армія здійснила масовану атаку на Україну. Внаслідок ударів загинули щонайменше 22 людини, ще десятки дістали поранення.

Пожежі спалахнули в житлових будинках у Києві та Дніпрі. Ракети та безпілотники атакували Харків, Полтавську, Сумську та Запорізьку області.

Станом на день вівторка відомо про шістьох загиблих у Києві та 16 жертв у Дніпрі. Кількість поранених у столиці сягнула 90 осіб, у Дніпрі – 42.

У Повітряних силах повідомили, що під час атаки російські війська застосували 729 засобів повітряного нападу, серед яких були різні типи ракет і дронів. Із них 642 вдалося знищити або приглушити засобами радіоелектронної боротьби.

Масований удар по Києву балістичними ракетами Росія розпочала близько другої години ночі. Упродовж майже всієї ночі Україну також атакували ударні безпілотники типу Шахед.

Після сьомої години ранку російські війська завдали ще одного удару по Києву ракетами Циркон.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що географія застосування балістичних ракет під час атаки 2 червня відрізнялася від масованого обстрілу 24 травня.

Якщо раніше основним напрямком удару був Київ, то цього разу під атакою також опинилися Дніпро, Харківська, Запорізька та Полтавська області, а також інші регіони України.

