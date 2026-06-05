Укренерго не планує введення графіків обмеження постачання електроенергії у суботу, 6 червня.

Графіки відключення світла завтра не будуть введені

– Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Енергетики закликають перенести енергоємні процеси на період із 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на підготовку до нового опалювального сезону Києву додатково виділено 2 млрд грн.

Зараз дивляться

Ці гроші будуть витрачені на захист енергетичних об’єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання.

Віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба додав, що майже 1,2 млрд грн передбачено на інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури.

Близько 800 млн грн буде спрямовано на створення резервних джерел теплової енергії в зоні покриття двох столичних ТЕЦ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.