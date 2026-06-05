Графіки відключення світла 6 червня не будуть запроваджені – Укренерго
Укренерго не планує введення графіків обмеження постачання електроенергії у суботу, 6 червня.
Графіки відключення світла завтра не будуть введені
– Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Енергетики закликають перенести енергоємні процеси на період із 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на підготовку до нового опалювального сезону Києву додатково виділено 2 млрд грн.
Ці гроші будуть витрачені на захист енергетичних об’єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання.
Віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба додав, що майже 1,2 млрд грн передбачено на інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури.
Близько 800 млн грн буде спрямовано на створення резервних джерел теплової енергії в зоні покриття двох столичних ТЕЦ.