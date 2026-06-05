В Україні завершився основний етап реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури.

Скільки осіб планують вступати до магістратури у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Вступ до магістратури: скільки осіб зареєструвалося у 2026 році

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли, що цього року продовжити навчання на другому рівні вищої освіти планує рекордна кількість вступників — понад 102 тис. осіб.

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Більшість із них складатиме тести в Україні. Зокрема, майже 98 тис. вступників проходитимуть випробування в українських екзаменаційних центрах. Ще 4 638 осіб зареєструвалися для складання іспитів за кордоном.

Таким чином, кількість вступників на магістратуру у 2026 році суттєво зросла порівняно з попереднім роком. Для порівняння, під час основної сесії вступної кампанії торік зареєструвалися близько 93 тис. учасників. Отже, цьогоріч охочих вступити до магістратури стало майже на 10 тиc. більше.

Скільки осіб планують вступ до магістратури у 2026 році та які предметні тести обрали

Найбільший інтерес серед вступників викликав предметний тест з педагогіки та психології. Саме цей напрямок обрали 19 610 осіб.

Дещо менше учасників зареєструвалися на тестування з управління та адміністрування — 19 095 осіб.

До переліку найпопулярніших також увійшли:

психологія та соціологія — 12 508 учасників;

право та міжнародне право — 12 087 осіб;

інформаційні технології — 10 612 вступників.

Інші учасники обрали предметні тести за різними спеціальностями відповідно до майбутнього напряму навчання. Тест з історії мистецтва обрали 6 826 майбутніх магістрантів. Ще 5 771 учасник зареєструвався на випробування з обліку та фінансів.

Скласти тестування з економіки та міжнародної економіки планують 5 693 особи, а з мовознавства — 5 201 вступник. Найменший інтерес цьогоріч зафіксували до предметного тесту з політології та міжнародних відносин, який обрали 2 503 учасники вступної кампанії.

У разі якщо вступник або вступниця обрали два предметні тести ЄФВВ, які за графіком проводяться в один і той самий час під час основної сесії, порядок їх складання визначатиме Український центр оцінювання якості освіти. Один із тестів учасник проходитиме в межах основної сесії, а другий буде перенесений на додаткову.

Водночас понад 20 тис. осіб зареєструвалися на вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва. З них 19 676 учасників складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ), а ще 20 459 проходитимуть Єдине вступне випробування (ЄВВ).

Джерело : УЦОЯО

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