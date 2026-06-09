Тимчасово окупований Крим дедалі гостріше відчуває наслідки проблем із постачанням пального та товарів першої необхідності.

Через регулярні українські атаки по російській військовій і транспортній інфраструктурі, окупаційна влада змушена вводити обмеження на продаж бензину, а мешканці дедалі частіше стикаються з порожніми полицями в магазинах.

Про погіршення ситуації заявляють як українські експерти, так і представники кримськотатарського народу.

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Яка ситуація в Криму з паливом та продуктами, читайте в нашому матеріалі.

Ситуація з бензином у Криму

4 червня призначений Кремлем голова окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про запровадження жорстких обмежень на продаж бензину на окупованому півострові. За його словами, на кілька днів було повністю припинено реалізацію пального за готівку для населення, а вільний продаж талонів також зупинили на невизначений термін.

Водночас бензин за раніше придбаними талонами дозволили відпускати лише в обмеженій кількості — не більше 20 літрів на одного покупця.

Ба більше, окупаційна адміністрація посилила контроль над заправними станціями. На АЗС направили представників місцевої “влади”, які мали фіксувати номери автомобілів фізичних та юридичних осіб, що отримують пальне за талонами. Проте російські чиновники не вважають це паливною кризою.

Дефіцит бензину в Криму: чому російська паливна система працює зі збоями

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів у коментарі для 24 Каналу, що заяви російської влади про відсутність паливної кризи не відповідають реальному стану справ.

За його словами, проблеми із забезпеченням бензином у Росії почалися ще торік після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Через пошкодження підприємств країна втратила частину своїх переробних потужностей і була змушена компенсувати нестачу імпортом пального.

Як зазначає експерт, якщо у 2025 році скорочення обсягів переробки нафти оцінювали приблизно у 10–12%, то нині втрати можуть бути значно більшими. На його думку, дефіцит бензину в окремих регіонах РФ почав проявлятися ще навесні, що раніше було нетиповим.

Саме ці проблеми, за словами Пендзина, особливо болісно відчуває Крим, який повністю залежить від постачання ресурсів із території Росії.

Що відбувається у Криму зараз: атаки ЗСУ ускладнили постачання на півострів

Однією з головних причин дефіциту палива та продуктів експерти називають ускладнення логістики, через удари українськими безпілотниками.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в ефірі 24 Каналу повідомляв, що доставка пального до Криму стала значно складнішою. Зокрема, через обмеження руху через Керченський міст та труднощі з перевезенням паливних вантажів.

Додаткові ризики виникають і на сухопутних маршрутах через окуповані території Запорізької та Донецької областей. Саме ці напрямки регулярно потрапляють у зону дії українських ударних безпілотників, що змушує російську сторону переглядати логістичні схеми та збільшує час доставки вантажів. Через постійні атаки українськими безпілотниками, коли буде бензин у Криму, спрогнозувати неможливо.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що українські удари по російській логістиці та нафтопереробній галузі вже дають відчутний результат. За його словами, дефіцит бензину спостерігається не лише в окупованому Криму, а й у низці регіонів самої Росії.

Обстановка в Криму: порожні полиці стають новою реальністю

Проблеми з пальним поступово перекидаються й на інші сфери. У Центрі національного спротиву повідомляють, що в магазинах Криму дедалі частіше зникають продукти першої необхідності. Йдеться про цукор, борошно, крупи, макаронні вироби, сіль та інші товари тривалого зберігання.

У деяких торговельних мережах уже почали вводити обмеження на продаж окремих товарів в одні руки. Водночас окупаційна влада публічно майже не коментує ситуацію.

У ЦНС пояснюють, що на проблеми впливає одразу кілька факторів:

збільшення кількості російських військових та переселенців на півострові,

дедалі складніша логістика.

Там наголошують, що Кримський міст уже не може повною мірою виконувати функцію основного транспортного коридору, морські перевезення залишаються вразливими, а сухопутні маршрути перебувають під постійним ризиком ударів.

На взаємозв’язок між паливною кризою та нестачею товарів звертав увагу і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він повідомляв, що проблеми із забезпеченням бензином уже спричиняють перебої в роботі торговельних мереж та оптових баз. За його словами, з полиць магазинів швидко зникають найпопулярніші продукти — цукор, олія, крупи, борошно, консерви та інші товари щоденного вжитку.

Дефіцит пального в Криму: наслідки

Літній сезон може стати випробуванням для окупованого півострова. Влітку населення півострова живе за рахунок відпочивальників, що автоматично підвищує попит на паливо в Криму, продукти та транспортні послуги.

Економіст Олег Пендзин вважає, що цього року ситуація може виявитися особливо складною. За його оцінкою, Крим не здатний самостійно забезпечити себе ані паливом, ані значною частиною продовольства, тому будь-які перебої з постачанням швидко позначаються на повсякденному житті.

На тлі українських атак по російській логістиці та нафтопереробній галузі проблеми з доставкою ресурсів до окупованого півострова лише накопичуються. У результаті дефіцит бензину у Криму поступово переростає у ширшу кризу постачання, яка вже впливає як на транспорт, так і на забезпечення населення товарами першої необхідності.

Що відбувається у Криму: туристи почали скасовувати поїздки

Проблеми з пальним у Криму уже вдарили не лише по транспорту та торгівлі, а й по туристичному сезону на окупованому півострові.

Через дефіцит бензину, черги на автозаправках та складнощі із логістикою росіяни почали відмовлятися від раніше запланованого відпочинку на півострові. Особливо це стосується туристів, які збиралися подорожувати власними автомобілями, адже саме вони формують значну частину курортного потоку.

Про погіршення ситуації свідчить статистика бронювань. За даними російської системи Travelline, у період із 24 травня до 6 червня кількість нових замовлень готелів у Криму скоротилася на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Севастополі падіння виявилося ще більшим — близько 40%.

Віцепрезидент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін заявив, що на початку червня вперше кількість скасованих бронювань перевищила кількість нових. За його оцінкою, попит на відпочинок у Криму лише за тиждень знизився на 25–35%, а частина туристів почала переорієнтовуватися на інші курорти.

Російські туристичні ресурси пов’язують таку тенденцію насамперед із паливною кризою на півострові. Відпочивальники побоюються, що через нестачу бензину та перебої з постачанням можуть зіткнутися з проблемами під час пересування Кримом або навіть виїзду з нього після завершення відпустки.

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