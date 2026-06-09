Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 9 червня: ліквідовано ще 1370 окупантів, 75 артсистем та 2103 БпЛА
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 370 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 567-му добу повномасштабної війни перевищили 1,376 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 9 червня 2026 року
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особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб;
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танків – 12 001 (+4) од;
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бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од;
-
артилерійських систем – 43 639 (+75) од;
-
РСЗВ – 1 851 (+4) од;
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засобів ППО – 1 411 (+2) од;
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літаків – 436 (+0) од;
-
гелікоптерів – 353 (+0) од;
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наземних робототехнічних комплексів – 1 614 (+7) од;
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БпЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од;
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крилатих ракет – 4 733 (+0) од;
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кораблів / катерів – 33 (+0) од;
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підводних човнів – 2 (+0) од;
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автомобільної техніки та автоцистерни – 104 796 (+382) од;
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спеціальної техніки – 4 253 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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