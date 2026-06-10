Київ підтримує проведення зустрічей із американською стороною, однак питання можливих переговорів президентів України та США — Володимира Зеленського і Дональда Трампа — під час саміту G7 у Франції 15–17 червня наразі залишається на етапі узгодження.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу у Києві.

Зустріч Зеленського і Трампа на саміті G7: що відомо

У МЗС зазначили, що наразі триває погодження графіків учасників саміту, тому говорити про конкретні домовленості ще зарано.

Зараз дивляться

За словами Георгія Тихого, йдеться не лише про графік президента України, а й про розклад інших світових лідерів.

— Щодо контактів зі Сполученими Штатами. Мабуть, ще ранувато говорити, тому що узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а й різних лідерів. Але ми завжди за контакти з американською стороною, — сказав речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві також нагадали про нещодавні контакти української та американської сторін.

Тихий повідомив, що напередодні президент України провів розмову зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

У МЗС зазначили, що сторони працюють над подальшими дипломатичними контактами та очікують позитивних результатів найближчим часом.

— Була розмова, намагаємося вийти на хороші, великі новини, якраз близько до саміту G7. Не буду поки заходити глибше в деталі. І, звісно, якщо була би змога організувати зустріч президентів, ми були б за. Але, мабуть, ще ранувато говорити. Будемо дивитися, як будуть узгоджуватися графіки, — наголосив речник.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті G7, який відбудеться 15–17 червня у французькому Евіані.

За даними Politico, серед ключових тем української сторони можуть бути питання військової дипломатії та посилення системи протиповітряної оборони для захисту від російських балістичних атак.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зупинки в аеропорту Кишинева провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

За словами глави держави, сторони обговорили перспективи саміту G7, дипломатичні зусилля щодо завершення війни та оцінки щодо ситуації в Москві.

Також президент повідомив, що поінформував співрозмовників про наявні в України дані щодо намірів російської сторони.

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