Уночі проти 10 червня росіяни здійснили атаку дронами на Схід та Південь України. Серед найбільш уражених регіонів – Харків, Одеса, Суми та Запоріжжя, де є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Водночас США та Іран після чергових обіцянок президента Дональда Трампа завершити війну протягом кількох тижнів обмінялися ракетними ударами.

Більше про головні події ночі та ранку 10 червня – читайте в матеріалі.

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Вибухи в Харкові

Вибухи в Харкові вранці 10 червня пролунали під час масованої атаки російських БпЛА. За даними ОВА, по місту завдано щонайменше 26 ударів дронами, основний удар припав на Холодногірський район, де спалахнули пожежі.

Пізніше вибухи фіксувалися також у Київському та Шевченківському районах. Станом на ранок відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих. Серед них жінки віком 81, 68, 42 та 35 років, у всіх діагностовано гостру реакцію на стрес.

Атака на Одесу

Атака на Одесу 10 червня спричинила пошкодження двох багатоповерхових житлових будинків у Приморському районі міста. В одному з них повністю вигоріла квартира на 5-му поверсі, пожежу ліквідували рятувальники ДСНС.

Унаслідок удару постраждала 46-річна жінка, її госпіталізували. Також постраждали двоє дітей 2016 та 2017 років народження – у них зафіксовано гостру реакцію на стрес.

В іншому будинку пошкоджено майно мешканців на 11-му поверсі, вибито скління та пошкоджено фасад. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та міська влада, триває фіксація наслідків атаки.

Удар по Сумах

Удар дронів РФ по Сумах викликав руйнування у житловому секторі міста, відомо про двох поранених.

Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди.

Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи.

Обстріл Запоріжжя

На Запоріжжі обстріл РФ пошкодив пів десятка приватних будинків, в одному з них сталася пожежа.

Відомо про постраждалу 59-річну жінку, яка отримує допомогу від медиків.

У пошкоджених будинках вибуховою хвилею вибито вікна та зруйновано покрівлі.

Фахівці продовжують обстежувати територію та допомагати мешканцям. Наразі вже розпочали роботи із закриття вибитих вікон листами OSB.

Загострення між США та Іраном

США у вівторок ввечері завдали серії ударів по Ірану у відповідь на збиття іранськими силами американського вертольота AH-64 Apache.

За даними CENTCOM, удари були завдані по іранській системі ППО, пунктах управління та радіолокаційних станціях поблизу Ормузької протоки із застосуванням високоточної зброї з літаків ВПС і ВМС США. Операцію назвали пропорційною відповіддю.

У відповідь іранські військові заявили про атаки на американські бази в регіоні, зокрема в Йорданії та Кувейті. Також повідомляється про удари по об’єктах у містах Джаск, Сірік і Кешм, де було пошкоджено інфраструктуру.

За даними американських посадовців, Іран випустив щонайменше чотири балістичні ракети та кілька безпілотників у межах відповіді.

Атака на завод Прогрес у Чебоксарах

Атаку на завод ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах 10 червня підтверджують фото та відео місцевих жителів, на яких видно густий дим над містом. За даними OSINT-аналітиків, адміністративна будівля підприємства, ймовірно, зазнала суттєвих руйнувань.

Про інцидент також повідомив губернатор Чуваської республіки РФ Олег Ніколаєв, заявивши про ракетний обстріл.

За даними ГУР МО України, ВНДІР-Прогрес виробляє антени Комета для російських дронів, що захищають їх від українських засобів РЕБ, а також супутникові ГНСС-приймачі та навігаційні системи, які використовуються у ракетах Іскандер-М і Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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