Україна може відкрити всі переговорні кластери з ЄС вже наступного місяця — Качка
- Україна має амбітну мету відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу вже протягом наступного місяця.
- За словами урядовців, це ознаменує перехід до фінальної стадії перемовин, до того ж офіційний старт першого кластера запланований на міжурядовій конференції в Люксембурзі.
Протягом наступного місяця можуть відкритися всі переговорні кластери про вступ України до Європейського Союзу.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
Качка про можливість відкриття переговорних кластерів з ЄС
– У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги, – сказав Качка.
За його словами, відкриття кластерів про вступ України стане фінальною стадією переходу до завершального етапу переговорів з Європейським Союзом.
9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для відкриття кластерів щодо перемовин про вступ до ЄС. На його думку, важливо, щоб був прогрес у цьому питанні.
Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос стверджує, що міжурядова конференція про відкриття першого кластера Основи для України відбудеться у Люксембурзі 15 червня.
Це відкриє наступний етап процесу вступу – офіційний початок переговорів, додала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.