Результатом візиту президента Володимира Зеленського до Таллінна стали рішення з низкою союзників щодо протиповітряної оборони, повідомили у МЗС України.

МЗС про підсумки візиту Зеленського до Таллінна

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Таллінна у переговорах із низкою союзників було погоджено нові рішення щодо посилення української протиповітряної оборони, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві.

Тихий наголосив, що питання ППО та ПРО залишається для України пріоритетом номер один. За його словами, міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час усіх переговорів просуває рішення президента та працює над пошуком необхідних ресурсів.

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– Більше того, я можу вам теж привідкрити трошки завісу, що під час нинішніх візитів президента до Таллінна в вході переговорів з низкою союзників теж була досягнута низка нових рішень щодо протиповітряної оборони, – зазначив він.

За словами Тихого, нині ключове завдання української дипломатії — забезпечити реалізацію вже погоджених рішень. Він повідомив, що Україні вдалося знайти додаткові засоби для посилення ППО — як системи, так і ракети-перехоплювачі.

Водночас частина цих засобів потребує фінансування, тому Україна активно працює над залученням необхідних ресурсів. Як зазначив речник, частину коштів уже вдалося знайти.

– Коли фіналізуємо, то сподіваюся, що буде можливість швидко доставити ці засоби… в Україну, — заявили у МЗС.

Окремо Тихий повідомив, що українська сторона знайшла низку ракет-перехоплювачів, термін придатності яких спливає через певний час, і які потенційно можуть бути передані Україні.

– Ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати, — сказав він.

На запитання, чи йдеться про ракети PAC-3 або PAC-2, речник не став уточнювати деталі, однак відповів: “І те, і те, і ще щось”.

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