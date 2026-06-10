Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже $40 млрд, повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський про наслідки ураження дронами для РФ

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що лиша за рік Сили безпілотних систем уразили російських цілей різного рівня на майже $40 млрд.

– Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже $40 млрд. Найважливіше, що це різні типи уражень і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки: російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів, – повідомив президент.

Водночас голова держави зауважив, що російське прикордоння теж зазнає нашого впливу.

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– Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати, – додав голова держави.

До речі, раніше Міноборони запускає програму Логістичний локдаун для масштабування ударів середньої дальності по тилу російських військ.

На перший етап програми виділили додаткові 5 млрд грн на закупівлю засобів middle strike для найефективніших підрозділів.

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