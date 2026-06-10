Збитки РФ майже $40 млрд: Зеленський про результати роботи українських дронів за рік
- Володимир Зеленський заявив, що за рік після створення угруповання Сили безпілотних систем уразили російські цілі різного рівня на майже $40 млрд.
- За словами президента, українські дрони тепер можуть діставати російську воєнну логістику на всій глибині тимчасово окупованої території.
- Зеленський наголосив, що СБС будуть посилювати, а вплив України на російське прикордоння надалі зростатиме.
Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже $40 млрд, повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський про наслідки ураження дронами для РФ
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що лиша за рік Сили безпілотних систем уразили російських цілей різного рівня на майже $40 млрд.
– Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже $40 млрд. Найважливіше, що це різні типи уражень і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки: російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів, – повідомив президент.
Водночас голова держави зауважив, що російське прикордоння теж зазнає нашого впливу.
– Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати, – додав голова держави.
До речі, раніше Міноборони запускає програму Логістичний локдаун для масштабування ударів середньої дальності по тилу російських військ.
На перший етап програми виділили додаткові 5 млрд грн на закупівлю засобів middle strike для найефективніших підрозділів.