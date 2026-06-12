Державні нагороди України для військовослужбовців 2026

Президентські відзнаки військовослужбовців і ветеранів

Заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

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Почесні знаки Головнокомандувача та нагрудні знаки ЗСУ

16 березня 2000 року Верховна Рада України прийняла закон Про державні нагороди України. А після початку війни в Україні з’явилася низка нагород – медалей, орденів, почесних відзнак, якими нагороджують військовослужбовців за заслуги під час бойових дій. Про те, які саме є військові нагороди в Україні та за що ними нагороджують – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Державні нагороди України для військовослужбовців 2026

За військові заслуги перед державою солдати та офіцери можуть отримати:

державні нагороди;

відзнаки президента України;

заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України;

почесні та пам’ятні нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ;

нагрудні знаки військової доблесті.

Звання Герой України та орден Золота Зірка

Звання Герой України та орден Золота Зірка можуть отримати військовослужбовці за здійснення визначного геройського вчинку. Це є найвищим державним ступенем відзнаки в Україні.

Разом з орденом Герой України отримує мініатюру нагороди. Орден і мініатюра виготовляються із золота і мають форму п’ятикутної зірки.

Орден Богдана Хмельницького

Орденом Богдана Хмельницького нагороджують за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Лицарі ордена Богдана Хмельницького можуть отримати нагороду I, II та III ступеня, залежно від того, які їхні вчинки стали підставами для нагородження:

I ступінь – за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України;

II ступінь – за особисту хоробрість, самовідданість і мужність, виявлені у зміцненні обороноздатності та безпеки України;

III ступінь – за бездоганне виконання військового та службового обов’язку, виявлені доблесть і честь.

Відзнака Хрест бойових заслуг

Відзнака президента України Хрест бойових заслуг з’явилася у 2022 році, а її першим кавалером став головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Хрестом бойових заслуг нагороджують військовослужбовців за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення чи видатні успіхи в командуванні військовими формуваннями під час бойових дій.

Орден За заслуги

Цей орден вручається не тільки військовим. Його можна отримати за видатні заслуги в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

Орден За заслуги має три ступеня, причому орден I ступеня – нашийний знак ордена та нагрудну зірку, а II і III ступеня – тільки нагрудний знак ордена.

Орден За мужність

Орден За мужність встановлено в Україні у 1996 році. Цією нагородою, що також має три ступені, відзначаються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисті мужність і героїзм, виявлені за рятування людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках під час виконання військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.

Орденом За мужність можуть нагороджувати тричі, починаючи з III ступеня. Водночас кавалер двох чи трьох орденів За мужність може носити тільки одну нагороду, яка має вищий ступінь.

Орден Данила Галицького

Орден Данила Галицького має одну ступінь. Нагороджують ним військовослужбовців та держслужбовців за значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові.

Медаль За військову службу Україні

Медаллю за військові службу нагороджуються військовослужбовці та інші особи за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України.

Медаль За бездоганну службу

Медаль За бездоганну службу є виключно офіцерською нагородою та має три ступені. Нагороджують нею офіцерів і прапорщиків, які досягли високих показників у бойовій і професійній підготовці, є взірцем вірності присязі та виконання військового та службового обов’язку, успішно керують підлеглими, зразково виконують інші військові обов’язки.

Медаль Захиснику Вітчизни

Нагороджують медаллю Захиснику Вітчизни ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, а також осіб, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, та інших громадян України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.

Іменна вогнепальна зброя

Це офіцерська відзнака, якою нагороджують за особисті визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені честь і доблесть.

Іменною зброєю є пістолет Форт-12, на якому розміщується пластинка з іменем нагородженого офіцера.

Президентські відзнаки військовослужбовців і ветеранів

За роки незалежності України, президентами країни були впроваджені кілька пам’ятних винагород військовослужбовцям і ветеранам бойових дій:

ювілейна медаль 60 років визволення України від фашистських загарбників;

пам’ятна медаль 25 років виведення військ з Афганістану;

медаль 70 років визволення України від фашистських загарбників;

ювілейна медаль 70 років Перемоги над нацизмом;

За участь в антитерористичній операції.

Відзнака За оборону України

5 серпня 2022 року була запроваджена президентська відзнака За оборону України, якою нагороджуються військовослужбовці, а також держслужбовці і волонтери, що брали активну участь у захисті України від збройної агресії Російської Федерації.

Заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

Міністерство оборони України вдосконалило систему військових нагород і запровадило медалі для всіх родів військ, а також відзнаки для ветеранів і за вислугу років:

нагрудний знак За зразкову службу – за зразкове виконання військового обов’язку, підтримання високої бойової готовності військ, високу професійну майстерність, самовідданість і стійкість;

медаль Залізний хрест – за успішне виконання бойових завдань, проявлені мужність і героїзм під час ведення бойових дій проти ворога України, в антитерористичних заходах та в операціях з підтримання миру і безпеки під час проходження служби у складі українських національних контингентів;

медаль Лицарський хрест – за виняткову хоробрість з ризиком для життя під час ведення бойових дій проти ворога України, в антитерористичних заходах і в операціях із підтримання миру і безпеки під час проходження служби у складі українських національних контингентів;

медаль Воєнний хрест – офіцерська нагорода за винятково корисну службову діяльність у мирний час або під час воєнного стану, одна особа може отримати нагороду не більше від трьох разів;

медаль Хрест доблесті – нагороджуються солдати, сержанти та старшини, за виняткову корисність їхньої службової діяльності в мирний час або під час воєнного стану, загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів;

медаль За поранення – нагороду можна отримати один раз, за повторного поранення до медалі додається знак у вигляді лаврової гілки;

медаль Хрест пошани – за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності ЗСУ;

медаль Золотий тризуб – за досягнення високих показників у бойовій і професійній підготовці, успішне керівництво підлеглими та зразкове виконання військових і службових обов’язків;

медаль За зміцнення обороноздатності – нагороджується старший і вищий офіцерський склад за особистий внесок у справу зміцнення обороноздатності держави та підтримання високої бойової готовності військ;

медаль Зірка військового братерства – нагороджується старший та вищий офіцерський склад за вагомий внесок у справу розвитку співробітництва у військовій сфері, підтримання миру та дружніх відносин між Збройними силами держав;

медаль Захиснику України – за зразкове виконання військового та службового обов’язку та інші заслуги перед ЗСУ;

медалі Хрести окремих родів військ (Сухопутних військ, Повітряних сил , ВМС, ССО, ТрО, Сил логістики, Сил підтримки, Медичних сил, ДШВ, Військ зв’язку та кібербезпеки, ракетних військ і артилерії, Держспецслужби транспорту) – за бездоганну службу, видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку окремого роду військ ЗСУ;

медаль Воїн-миротворець – за участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі українських національних контингентів, як національний персонал місій ООН, ОБСЄ, операцій ЄС і НАТО не менш ніж 60 діб, або, незалежно від терміну, за умови поранення, захворювання або травми;

медаль Ветеран служби – за зразкове виконання військового обов’язку і вислугу понад 25 років;

медалі за 20, 15 або 10 років сумлінної служби – за виконання військового обов’язку певний термін.

Почесні знаки головнокомандувача та нагрудні знаки ЗСУ

У грудні 2021 року наказом ГК ЗСУ від 23.12.21 № 411 (зі змінами від 21.06.22 № 174) були впроваджені почесні знаки ЗСУ.

Нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України:

Нагрудні та нарукавні відзнаки ЗСУ:

За знищення ворожої бронетехніки;

За знищення ворожої авіаційної техніки.

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