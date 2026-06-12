Домовленості між Україною та Угорщиною щодо прав національних меншин передбачають можливість дублювання назв у місцях компактного проживання, використання символіки національних спільнот і спілкування мовою нацменшин під час перерв у школах.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Які зміни передбачають домовленості України та Угорщини

За словами Качки, реалізовуватимуться заходи, які вже передбачені Планом заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України.

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Зокрема, йдеться про можливість дублювання назв вулиць у місцях компактного проживання представників нацменшин, використання їхньої символіки під час пам’ятних дат і окремі зміни в освітньому процесі.

— Також є точкові питання, пов’язані з освітнім процесом, зокрема щодо можливостей учнів спілкуватися мовою національних меншин під час перерв, — заявив Качка.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за три тижні сторонам вдалося досягти всеохопної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини в Україні.

За його словами, домовленості передбачають відновлення системи шкіл для національних меншин і розширення використання угорської мови в освіті.

Водночас Качка раніше наголошував, що домовленості не містять принципово нових положень і передбачають реалізацію вже затвердженого урядового плану із незначними уточненнями.

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