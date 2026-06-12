У суботу, 13 червня, по Україні не планують застосовувати графіки відключення електрики.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 13 червня не діятимуть

В Укренерго зазначають, що хоча відключення електропостачання не передбачаються, проте варто перенести активний час споживання світла у період з 10:00 до 16:00.

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Водночас у компанії просять обмежити користування потужними електроприладами на вечірній час, тобто з 18:00 до 22:00.

Вранці повідомлялося, що є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Там, де були сприятливі безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

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