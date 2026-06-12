В Укренерго розповіли, чи будуть діяти графіки відключення світла на 13 червня
- У суботу, 13 червня, в Україні не прогнозують застосування графіків відключення електроенергії, проте громадян просять перенести споживання на денні години та обмежити використання потужних приладів увечері.
- Тим часом у п'яти прифронтових та прикордонних областях зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли, де енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
У суботу, 13 червня, по Україні не планують застосовувати графіки відключення електрики.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Графіки відключення світла на 13 червня не діятимуть
В Укренерго зазначають, що хоча відключення електропостачання не передбачаються, проте варто перенести активний час споживання світла у період з 10:00 до 16:00.
Водночас у компанії просять обмежити користування потужними електроприладами на вечірній час, тобто з 18:00 до 22:00.
Вранці повідомлялося, що є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.
Там, де були сприятливі безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.