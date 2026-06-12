У п’ятницю, 12 червня, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти російських пропагандистів та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців.

До списку увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб, йдеться в указі президента.

Список санкцій РНБО: що відомо

У тексті указу уточнюється, що у списку РНБО є судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

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– Зокрема, це московський суддя Тимур Вахрамєєв, який системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув’язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні, – сказано в повідомленні.

Також під обмеженням опинився суддя Віталій Бєлицький, який ухвалив заочний вирок експертці Інституту масової інформації Ірині Земляній.

У списку опинилися й такі пропагандистські медіа та їхні керівники:

Газета.Ру;

Лента.Ру;

Утро.Ру;

Татмедиа;

ФедералПресс;

Спілка журналістів Росії;

головна редакторка інтернет-журналу Global.City Надія Плотникова;

директорка Татмедиа Алсу Ісмагілова;

головна редакторка Утро.Ру Юлія Ложечко;

керівник інформагентства Татар-информ Рінат Білалов;

редакторка РИА ФедералПресс Наталія Оксак;

фотожурналіст і автор виставки Крим. Новоросія. Росія Сергій Винявський.

– Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення, – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у заяві на сайті ОП.

Він подякував правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти 10 фізичних осіб, причетних до порушення прав людини в РФ, зокрема до катувань цивільних заручників, серед яких була українська журналістка Вікторія Рощина.

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