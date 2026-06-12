Зеленський ввів санкції проти російських медіа та судді у справі журналістки Рощиної
- Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти російських медіа та суддів.
- До списку увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб, пов’язаних із переслідуванням українців.
У п’ятницю, 12 червня, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти російських пропагандистів та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців.
До списку увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб, йдеться в указі президента.
Список санкцій РНБО: що відомо
У тексті указу уточнюється, що у списку РНБО є судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.
– Зокрема, це московський суддя Тимур Вахрамєєв, який системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув’язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні, – сказано в повідомленні.
Також під обмеженням опинився суддя Віталій Бєлицький, який ухвалив заочний вирок експертці Інституту масової інформації Ірині Земляній.
У списку опинилися й такі пропагандистські медіа та їхні керівники:
- Газета.Ру;
- Лента.Ру;
- Утро.Ру;
- Татмедиа;
- ФедералПресс;
- Спілка журналістів Росії;
- головна редакторка інтернет-журналу Global.City Надія Плотникова;
- директорка Татмедиа Алсу Ісмагілова;
- головна редакторка Утро.Ру Юлія Ложечко;
- керівник інформагентства Татар-информ Рінат Білалов;
- редакторка РИА ФедералПресс Наталія Оксак;
- фотожурналіст і автор виставки Крим. Новоросія. Росія Сергій Винявський.
– Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення, – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у заяві на сайті ОП.
Він подякував правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків.
Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти 10 фізичних осіб, причетних до порушення прав людини в РФ, зокрема до катувань цивільних заручників, серед яких була українська журналістка Вікторія Рощина.