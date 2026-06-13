Військовослужбовця, який влітку 2025 року застрелив двох інструкторів на території навчального центру в Чернігівській області, засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Вирок за вбивство двох інструкторів: що відомо

Як повідомили у відомстві, прокурори Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону довели вину курсанта, що відкрив вогонь по військовослужбовцях під час проходження базової загальновійськової підготовки в одному з навчальних центрів на Чернігівщині.

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Прокурори довели, що чоловік вирішив помститися інструкторам через їхню вимогливість до дисципліни та навчального процесу.

Під час занять з вогневої підготовки на полігоні він відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах.

Проведені судово-психіатричні експертизи встановили, що обвинувачений був осудним і міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 9 червня 2026 року чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Чернігівщини затримала курсанта, що відкрив вогонь по інстукторах навчального центру, у липні 2025 року.

Унаслідок стрілянини двоє військовослужбовців загинули на місці від отриманих поранень. Ще один інструктор вижив, оскільки кулю зупинив бронежилет.

Подальші дії нападника припинили інші військовослужбовці, після чого його затримали правоохоронці та відкрили кримінальне провадження.

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