Минулої доби на фронті зафіксовано 193 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник завдав 61 авіаційний удар – скинув 193 керовані авіабомби.

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Крім того, задіяв для ураження 6 186 дронів-камікадзе та здійснив 2 341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 571-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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