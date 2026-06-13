Під час нічної атаки на Україну 13 червня російські війська застосували 118 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 13 червня: що відомо

У ніч на 13 червня (з 18:00 12 червня) російські війська атакували Україну 118 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованої частини Донецької області та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили або подавили 110 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання трьох ударних БпЛА на трьох локаціях.

Ще на шести локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 571-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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