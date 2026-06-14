Атака на станцію Лозова: дрони пошкодили локомотиви, поранені залізничники
Атака на станцію Лозова в Харківській області сьогодні, 14 червня, призвела до пошкодження локомотивів та травмування двох залізничників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Атака на станцію Лозова в Харківській області: деталі
Зазначається, що внаслідок атаки на станцію Лозова в Харківській області травми дістали машиніст та помічник машиніста. Їм надано необхідну медичну допомогу.
– Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну російські окупанти застосували майже сотню безпілотників.
Раніше повідомлялося, що 12 червня РФ атакувала залізницю на Сумщині. Тоді загинула працівниця УЗ, ще одна опинилася у лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України