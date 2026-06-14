Атака на станцію Лозова в Харківській області сьогодні, 14 червня, призвела до пошкодження локомотивів та травмування двох залізничників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Атака на станцію Лозова в Харківській області: деталі

Зазначається, що внаслідок атаки на станцію Лозова в Харківській області травми дістали машиніст та помічник машиніста. Їм надано необхідну медичну допомогу.

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– Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну російські окупанти застосували майже сотню безпілотників.

Раніше повідомлялося, що 12 червня РФ атакувала залізницю на Сумщині. Тоді загинула працівниця УЗ, ще одна опинилася у лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

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