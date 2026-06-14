Минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по Україні 127 авіаційних ударів, скинувши 391 керовану авіаційну бомбу.

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Крім того, росіяни застосували 9192 дрони-камікадзе та здійснили 3001 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2026

Ситуація в Україні на 14 червня 2026

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих авіаційних бомб, здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине та в бік Лимана.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районі населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії.

На Слов’янському напрямку противник штурмував чотирнадцять разів у районі Закітного та в бік населених пунктів Миколаївка, Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили чотирнадцять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій ворога в районах населених пунктів Василівка, Родинське, Шевченко, Новопідгородне, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопавлівка та в бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Ганнівка, Нове Шахове, Кучерів Яр, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 32 атаки в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в бік Гіркого, Добропілля, Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ та в бік Приморська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 14 червня 2026 року

особового складу — близько 1 382 870 (+1 440);

танків — 12 020 (+5);

бойових броньованих машин — 24 753 (+14);

артилерійських систем — 44 010 (+57);

реактивних систем залпового вогню — 1 868 (+3);

засобів протиповітряної оборони — 1 419 (+1);

літаків — 436;

гелікоптерів — 353;

наземних робототехнічних комплексів — 1 661 (+13) ;

безпілотників оперативно–тактичного рівня — 349 165 (+2 132);

крилатих ракет — 4 733;

кораблів (катерів) — 33;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 106 675 (+401);

спеціальної техніки — 4 288 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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