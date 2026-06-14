Ворог поцілив FPV-дроном по автівці у селі Біленьке Запорізької області: є загибла та поранені
Одна людина загинула та ще чотири дістали поранень унаслідок атаки російської армії на цивільну автівку в селі Біленьке Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Біленьке 14 червня: що відомо
Російські війська здійснили атаку на Біленьке 14 червня близько 16:00.
Ворог поцілив FPV-дроном по автівці.
Унаслідок атаки на Біленьке загинула 73-річна жінка.
Ще чотири людини дістали поранень.
Зокрема, серед постраждалих — жінки віком 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.
Нагадаємо, 14 червня російська армія вдарила безпілотниками по легкових автомобілях у селищі Кушугум Запорізької області.
Унаслідок удару поранень дістали двоє чоловіків віком 49 та 53 роки, а також 55-річна жінка.
Фото: Іван Федоров