Одна людина загинула та ще чотири дістали поранень унаслідок атаки російської армії на цивільну автівку в селі Біленьке Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Біленьке 14 червня: що відомо

Російські війська здійснили атаку на Біленьке 14 червня близько 16:00.

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Унаслідок атаки на Біленьке загинула 73-річна жінка.

Ще чотири людини дістали поранень.

Зокрема, серед постраждалих — жінки віком 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

Нагадаємо, 14 червня російська армія вдарила безпілотниками по легкових автомобілях у селищі Кушугум Запорізької області.

Унаслідок удару поранень дістали двоє чоловіків віком 49 та 53 роки, а також 55-річна жінка.

Фото: Іван Федоров

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