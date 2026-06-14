Європі терміново потрібно вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити не лише затримання танкерів та обмеження на перевезення нафти, але й конфіскацію нафти, яку вони перевозять.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи затримання Великою Британією танкера російського тіньового флоту в Ла-Манші.

Конфіскація нафти з танкерів тіньового флоту РФ: заява Зеленського

За словами Володимира Зеленського, наступним логічним кроком після затримання танкерів російського тіньового флоту має стати саме конфіскація нафти із таких суден.

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— Я дякую Кіру Стармеру та всім британцям за таку принципову рішучість. І Європі терміново потрібно вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити не лише затримання танкерів та обмеження на перевезення нафти, але й конфіскацію нафти, яку вони перевозять. Це, безумовно, допоможе наблизити мир, — наголосив глава держави.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також подякував британському уряду за лідерство та рішучі дії.

Він назвав тіньовий флот Росії інструментом війни та зазначив, що кожне рішення партнерів, яке позбавляє Росію нафтових доходів, безпосередньо впливає на її здатність фінансувати ракетні та дронові атаки на українські міста.

— Ми повинні продовжувати посилювати тиск та закривати кожну лазівку, яка дозволяє Росії фінансувати свою агресію, — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, британські військові перехопили нафтовий танкер російського тіньового флоту в Ла-Манші під час спроби проходу через британські води.

Операцію було проведено за наказом прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

За його словами, операція стала черговим ударом по РФ за війну, яку Москва веде проти України.

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